«Heidi-Comeback»: 12-Jährige Neah Hefti übernimmt Hauptrolle

Im Februar 2025 wurde bekannt, dass RTL und SRF gemeinsam an einer Neuauflage der Kultserie «Heidi» arbeiten. Über ein Jahr nach der Ankündigung steht nun fest, wer die neue Heidi verkörpert: Die junge Schweizer Schauspielerin Neah Hefti (12 Jahre) übernimmt die Titelrolle in der kommenden Neuauflage des Klassikers von RTL und SRF und tritt damit in die Fußstapfen der bekannten literarischen Figur. Dem Publikum wird sie bereits im April im Kinderfilm «Plitsch Platsch Forever!» im Kino begegnen, bevor sie 2027 als Heidi die Bildschirme besiedelt.
145 Jahre nach der Veröffentlichung von Johanna Spyris Roman wollen RTL und SRF ein neues Kapitel der bekannten Geschichte aufschlagen. Die Serie nimmt sich laut Senderangaben vor, die Abenteuer in den Schweizer Bergen mit einer modernen Erzählweise zu verbinden, und Heidi erstmals auch auf ihrem Weg vom Mädchen zur jungen Frau zu begleiten. Im Mittelpunkt stehen zentrale Motive wie Heimat, Freundschaft und Natur ebenso wie Heidis persönliche Entwicklung und Selbstbestimmung.
Die Neuauflage entsteht in Zusammenarbeit mit DCM Schweiz und GAUMONT und ist als internationales Serienprojekt angelegt. Gefördert wird die Produktion in Deutschland durch die Film- und Medienstiftung NRW sowie den German Motion Picture Fund. In der Schweiz erfolgt die Förderung durch den Teleproduktions-Fonds. Die Serie wird bei RTL Deutschland sowie beim Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) zu sehen sein. Weitere Details zur Produktion und Besetzung werden in den kommenden Monaten bekannt gegeben.
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