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So lief das «Julia Leischik sucht: Bitte melde dich»-Comeback

Felix Maier von 13. April 2026, 08:44 Uhr

Sat.1 startete gestern um 18:55 Uhr in die sage und schreibe 19. Staffel von «Julia Leischik sucht: Bitte melde dich». Und so lief das Comeback nach gut zwei Monaten!

Etwas mehr als zwei Monate gab es bei «Julia Leischik sucht: Bitte melde dich». Die letzte neue Folge der damals 18. Staffel lief bereits am 07. Dezember 2025 und damit vor mehr als vier Monaten. Es wurde Zeit für neuen Stoff von «Bitte melde dich»! Und ohne Umschweife lieferte Julia Leischik direkt zum Start der 19. Staffel gewohnt ab. Yvonne sucht ihren kleinen Bruder René, Ramona sucht nach Bruder Jens - die Geschichten zum Staffelstart sind gewohnt emotional und greifbar - und werden direkt mit einer Reichweite von 1,54 Millionen Zuschauern im Schnitt belohnt. Für die Frühjahrs-Staffel geht der Start damit vollkommen in Ordnung - 2025 startete «Bitte melde dich» vor 1,57 Millionen Zuschauer am 27. April. Die Quote lag damals bei 8,6 Prozent, mit der genannten Reichweite von gestern waren für den Bällchensender 7,7 Prozent drin.



Deutlich hinter der Vorjahresleistung zeigte sich hingegen die Zielgruppe, wobei die 14- bis 49-Jährigen für «Julia Leischik sucht: Bitte melde dich» noch nie die ganz große Bühne aufboten. Dennoch sind 0,18 Millionen Umworbene und 5,3 Prozent im Vorabendprogramm für eine derart etablierte Marke kein guter Auftritt. Im April 2025 holte der Auftakt in die damals 17. Staffel mit 0,26 Millionen Werberelevanten 7,7 Prozent ab. Sorgen wird man sich in Unterföhring keinesfalls machen - «Bitte melde dich» wird auch 2026 ein Erfolg werden!



Und das mit Recht! Schon gestern legte das Format vor der Primetime die beste Leistung des gesamten Sendetags für «Pirates of the Caribbea: Salazars Rache», holte insgesamt lediglich 0,80 Millionen Zuschauer ab. Der Spielfilm war dafür mit 0,35 Millionen Umworbenen in der Sparte deutlich erfolgreicher, das belegen auch 7,6 Prozent Marktanteil. Etwas mehr als zwei Monate gab es bei Sat.1 keine Minute. Die letzte neue Folge der damals 18. Staffel lief bereits am 07. Dezember 2025 und damit vor mehr als vier Monaten. Es wurde Zeit für neuen Stoff von «Bitte melde dich»! Und ohne Umschweife lieferte Julia Leischik direkt zum Start der 19. Staffel gewohnt ab. Yvonne sucht ihren kleinen Bruder René, Ramona sucht nach Bruder Jens - die Geschichten zum Staffelstart sind gewohnt emotional und greifbar - und werden direkt mit einer Reichweite von 1,54 Millionen Zuschauern im Schnitt belohnt. Für die Frühjahrs-Staffel geht der Start damit vollkommen in Ordnung - 2025 startete «Bitte melde dich» vor 1,57 Millionen Zuschauer am 27. April. Die Quote lag damals bei 8,6 Prozent, mit der genannten Reichweite von gestern waren für den Bällchensender 7,7 Prozent drin.Deutlich hinter der Vorjahresleistung zeigte sich hingegen die Zielgruppe, wobei die 14- bis 49-Jährigen für «Julia Leischik sucht: Bitte melde dich» noch nie die ganz große Bühne aufboten. Dennoch sind 0,18 Millionen Umworbene und 5,3 Prozent im Vorabendprogramm für eine derart etablierte Marke kein guter Auftritt. Im April 2025 holte der Auftakt in die damals 17. Staffel mit 0,26 Millionen Werberelevanten 7,7 Prozent ab. Sorgen wird man sich in Unterföhring keinesfalls machen - «Bitte melde dich» wird auch 2026 ein Erfolg werden!Und das mit Recht! Schon gestern legte das Format vor der Primetime die beste Leistung des gesamten Sendetags für Sat.1 hin, das spätere 20:15 Uhr-Programm,, holte insgesamt lediglich 0,80 Millionen Zuschauer ab. Der Spielfilm war dafür mit 0,35 Millionen Umworbenen in der Sparte deutlich erfolgreicher, das belegen auch 7,6 Prozent Marktanteil.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

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