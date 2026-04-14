Drehstart für «Legacy of Spies»: Starbesetzung wächst weiter

England

Für die Serienadaption von John le Carré stoßen zahlreiche neue Darsteller zum Ensemble, während die Dreharbeiten begonnen haben.

Die neue Spionage-Serienimmt Fahrt auf: Mit dem Start der Dreharbeiten haben BBC und MGM+ weitere Castmitglieder bekanntgegeben. Neu an Bord sind unter anderem Agnes O'Casey, Felix Kammerer sowie Volker Bruch, Saskia Rosendahl und Patrick Güldenberg. Im Zentrum der achtteiligen Serie steht die Rückkehr der ikonischen Figur George Smiley, verkörpert von Matthew Macfadyen. Ebenfalls bereits bestätigt sind Charlie Hunnam als Alec Leamas und Daniel Brühl als Stasi-Stratege Josef Fiedler. Dan Stevens übernimmt zudem die Rolle des Bill Haydon.Die Serie basiert auf dem Werk von John le Carré, insbesondere auf «The Spy Who Came in from the Cold», ergänzt durch Motive aus «A Legacy of Spies». Damit wird der Stoff erstmals als TV-Serie umgesetzt. Inhaltlich steht ein Spionagenetz im Kalten Krieg im Fokus, in dem persönliche Loyalitäten und politische Interessen aufeinanderprallen.Als Showrunner fungiert Stephen Cornwell, während Michael Lennox die Regie übernimmt. Produziert wird das Projekt von The Ink Factory in Zusammenarbeit mit weiteren Partnern wie Paramount Television Studios. Die Serie soll in Großbritannien über BBC One und den iPlayer ausgestrahlt werden, während sie in den USA bei MGM+ zu sehen sein wird.