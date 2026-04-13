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Petković -Boost zum Staffel-Finale?

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Wie endet «wer stiehlt mir die Show?» im Frühjahr 2026? Gibt die Moderation von Andrea Petković einen Vorteil?

Am 29. März moderierte nicht Joko Winterscheidt seine Show «Wer stiehlt mir die Show?» - diese wurde in der Woche zuvor von Till Reiners gestohlen. Prompt sprangen die TV-Zahlen auf neue Bestwerte. Insgesamt schauten die Fremd-Moderation 1,13 Millionen Zuschauer, die Zielgruppe feierte den Satiriker und Comedian mit 0,79 Millionen Umworbenen und starken 18,2 Prozent am entsprechenden Markt. Es hat gewissermaßen Tradition bei «WSMDS?», dass die Moderationen der Promis oder Kandidaten besser ankommen als Winterscheidt - und das dürfte ein Vorteil für das gestrige Finale gewesen sein. Denn die letzte Show der Frühjahrs-Staffel nannte sich «Wer stiehlt Andrea Petković die Show?».

Die Show im Tennis-Style kam den Erwartungen nach - insgesamt ergab sich mit der Petković-Moderation eine Gesamtreichweite von 1,17 Millionen Zuschauern für ProSieben. Das ist kurzum die zweitbeste private Leistung eines Primetime-Formats und im internen Vergleich der Show ein neuer Staffel-Rekord. Die Quote lag bei schönen 5,6 Prozent deutlich im grünen Bereich für den Unterföhring-Sender. Zum Grand Slam holte «Wer stiehlt mir die Show?» dann aber in der Zielgruppe aus. Zum einen gab es mit 0,80 Millionen Werberelevanten hier ebenfalls einen Staffel-Rekord zum Finale, die Quote von 18,8 Prozent ist schlichtweg grandios. Neben dem internen Erfolg stellt sich ProSieben mit der Show-Leistung auch global auf dem TV-Markt fast an die Spitze aller Formate. Lediglich der «Tatort» im Ersten kann mit 1,19 Millionen mehr junge Zuschauer begeistern. Zur Vollständigkeit: Für gut 15 Minuten erreicht auch die «Tagesschau» mit 1,29 Millionen 14- bis 49-Jährigen mehr Zuschauer der Sparte.

Die «Experte für alles»-Wiederholung im Anschluss an die «Wer stiehlt mir die Show?»-Primetime blieb trotz der starken Zahlen gewohnt wenig gefragt. Ab 23:30 Uhr waren bei der roten Sieben noch 0,14 Millionen Zuschauer dabei, die Quote sank damit drastisch auf 1,8 Prozent. In der Zielgruppe ging die durchschnittliche Reichweite auf 0,09 Millionen runter, hier verblieben 5,9 Prozent am entsprechenden Markt.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.
Kurz-URL: qmde.de/170706
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