GEO Television feiert David Attenborough

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Mit zwei Deutschlandpremieren bedient GEO Television sowohl politische Geschichte als auch Naturdokumentation.

Der Spartensender GEO Television setzt Anfang Mai auf zwei thematisch unterschiedliche, aber inhaltlich gewichtige Dokumentationen zur Primetime. Den Auftakt macht am 6. Mai um 20:15 Uhr, eine französische Produktion aus dem Jahr 2025, die ein wenig beleuchtetes Kapitel der Geschichte aufgreift.Die Dokumentation zeichnet nach, wie sich in den 1930er Jahren  im Schatten der Großen Depression  in den Vereinigten Staaten isolationistische Strömungen verstärkten und zugleich Sympathien für das nationalsozialistische Deutschland entstanden. Im Fokus stehen pro-nazistische Gruppen, antisemitische Bewegungen und gezielte Einflussnahme durch Propaganda. Regisseur Emmanuel Amara beleuchtet dabei die politischen und gesellschaftlichen Mechanismen, die diese Entwicklung begünstigten, und zeigt, wie eng internationale Ideologien bereits vor dem Zweiten Weltkrieg miteinander verflochten waren.Nur zwei Tage später, am 8. Mai, ebenfalls um 20:15 Uhr, folgt mitein deutlich persönlicherer Zugang zur Weltgeschichte  diesmal aus naturwissenschaftlicher Perspektive. Anlässlich des 100. Geburtstags von David Attenborough widmet sich die Dokumentation dem Lebenswerk des wohl bekanntesten Naturfilmers der Welt. Von seinen Anfängen als fossiliensammelndes Kind bis hin zu seinen prägenden BBC-Produktionen zeichnet der Film die Entwicklung eines Mannes nach, der wie kaum ein anderer das öffentliche Bewusstsein für Umwelt- und Naturschutz geprägt hat.