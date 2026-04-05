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Der Deutschlandfunk-Nova-Podcast zeigt erschütternd, wie sexualisierte Gewalt im Schulalltag entstehen kann und warum sie so lange unbemerkt bleibt.

Mit der fünfteiligen Podcast-Seriewidmet sich Deutschlandfunk Nova einem Thema, das selten offen verhandelt wird, aber tief in gesellschaftliche Strukturen hineinreicht: sexualisierte Gewalt durch Lehrkräfte. Im Zentrum stehen drei Frauen  Marie, Hannah und Zoe (Namen geändert) , die im Alter von 15 Jahren ähnliche Erfahrungen machen, obwohl sie sich nie begegnet sind. In unterschiedlichen Bundesländern beginnen Lehrer, gezielt Kontakt zu ihnen aufzunehmen, zunächst scheinbar harmlos, unterstützend, fast fürsorglich. Doch aus dieser Nähe entwickelt sich schrittweise emotionaler und sexueller Missbrauch.Host und Autorin Britta Rotsch rekonstruiert diese Geschichten in intensiven Gesprächen mit den Betroffenen, die erst Jahre später in der Lage sind, das Erlebte einzuordnen. Ein zentraler Begriff dabei ist Grooming  die gezielte Annäherung an Minderjährige mit dem Ziel, Grenzen zu verschieben und Abhängigkeiten aufzubauen. Der Podcast zeigt eindrücklich, wie subtil diese Prozesse ablaufen können: private Nachrichten, persönliche Gespräche, scheinbar vertrauliche Treffen. Was von außen wie ein Vertrauensverhältnis wirken mag, entpuppt sich als systematischer Machtmissbrauch.Besonders erschütternd ist die Dynamik der Isolation. Die Lehrer schaffen Situationen, in denen die Schülerinnen sich besonders gesehen fühlen  und gleichzeitig immer stärker von ihrem Umfeld entfernen. Vertrauen wird instrumentalisiert, Unsicherheit gezielt ausgenutzt. Während in zwei Fällen die Beziehungen irgendwann auffliegen und Behörden eingeschaltet werden, bleibt ein anderer lange vollständig unentdeckt. Gerade dieser Fall macht deutlich, wie leicht solche Strukturen im Alltag übersehen werden können.«Die Lieblingsschülerin» bleibt jedoch nicht bei den persönlichen Geschichten stehen. Der Podcast weitet den Blick auf das System Schule insgesamt. Gespräche mit Eltern, Lehrkräften, Schulleitungen sowie Expertinnen und Experten aus Sexualwissenschaft und Jugendschutz zeigen, dass es sich nicht um Einzelfälle handelt, sondern um strukturelle Probleme. Fehlende Sensibilisierung im Lehramtsstudium, überforderte Institutionen und ein Umgang mit Vorfällen, der häufig auf Verdrängung statt Aufarbeitung setzt, bilden den Rahmen, in dem Missbrauch möglich wird.Ein besonders kritischer Punkt ist der Umgang der Behörden mit Tätern. Statt klarer Konsequenzen kommt es laut Recherche immer wieder zu Versetzungen an andere Schulen  ein Vorgehen, das die Problematik eher verschiebt als löst. Für die betroffenen Schülerinnen bedeutet das oft, dass sie mit ihren Erfahrungen allein bleiben, während der schulische Alltag scheinbar unverändert weitergeht.Die Serie ist klar strukturiert: Von der ersten Kontaktaufnahme über die Eskalation der Beziehungen bis hin zur späten Aufarbeitung und dem Versuch von Heilung. Jede der fünf Folgen beleuchtet dabei unterschiedliche Aspekte  von den ersten Nachrichten über institutionelle Reaktionen bis hin zur Frage, wie Betroffene Jahre später mit dem Erlebten umgehen. Besonders eindringlich ist das finale Aufeinandertreffen, in dem eine der Protagonistinnen ihre ehemalige Schulleitung konfrontiert.Britta Rotsch gelingt es, die Balance zwischen journalistischer Analyse und persönlichem Storytelling zu halten. Ihre eigene Beschäftigung mit den Themen Trauma und Machtmissbrauch verleiht dem Podcast zusätzliche Tiefe, ohne die Perspektive der Betroffenen zu überlagern. Statt Sensationslust entsteht ein ruhiger, aber eindringlicher Blick auf ein System, das dringend mehr Aufmerksamkeit braucht. «Die Lieblingsschülerin» macht sichtbar, wie verletzlich junge Menschen in hierarchischen Strukturen sein können  und wie wichtig klare Regeln, Sensibilität und Verantwortungsbewusstsein im schulischen Umfeld sind. Gleichzeitig zeigt der Podcast auch Wege auf, wie Prävention und Aufarbeitung gelingen können, damit Schule tatsächlich ein sicherer Raum wird.