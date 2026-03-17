Netflix verlängert «Free Bert» um zweite Staffel

Der Streamingdienst Netflix hat die Verlängerung der Comedyserie «Free Bert» bekanntgegeben. Die Produktion mit dem US-Comedian Bert Kreischer erhält eine zweite Staffel. Die erste Runde der Serie war am 22. Januar 2026 gestartet und schaffte es kurz nach Veröffentlichung in die globalen Top-10 der Plattform.
Im Mittelpunkt der Serie steht Kreischer selbst, der eine fiktionalisierte Version seines eigenen Lebens spielt. In «Free Bert» gerät der für seinen wilden Lebensstil bekannte Komiker in eine ungewohnte Situation: Seine Töchter werden an einer elitären Privatschule in Beverly Hills aufgenommen. Als sein chaotisches Verhalten jedoch schnell zum Problem wird und die Familie ins gesellschaftliche Abseits gerät, versucht er sein Auftreten zu zügeln und erstmals sprichwörtlich ein Hemd anzuziehen.
Entwickelt wurde die Serie von Bert Kreischer gemeinsam mit Jarrad Paul und Andy Mogel, die zugleich als Showrunner, Autoren und Regisseure fungieren. Neben Kreischer gehören Arden Myrin, Ava Ryan und Lilou Lang zum Ensemble. Produziert wird die Serie unter anderem von Counterpart Studios. Gedreht wird weiterhin in Atlanta im US-Bundesstaat Georgia, wo bereits zahlreiche Netflix-Produktionen entstanden sind darunter auch Serien wie «Stranger Things» oder «Sweet Magnolias».
Kreischer selbst bleibt auch abseits der Serie eng mit Netflix verbunden. Beim «Netflix Is A Joke»-Festival im Mai wird er mehrere Auftritte absolvieren, darunter die Show Bert and Shaqs Crowd Work Show im Comedy Store sowie die Veranstaltung 2 Bears 5K, die er gemeinsam mit Tom Segura und Jelly Roll moderieren wird.
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