Netflix zeigt großes MMA-Event mit Diaz, Rousey und Ngannou

Der Streamingdienst Netflix baut seine Aktivitäten im Live-Sport weiter aus und präsentiert am Samstag, den 16. Mai 2026, ein großes MMA-Event aus dem Intuit Dome in Los Angeles. Die Veranstaltung wird exklusiv weltweit für die mehr als 325 Millionen Mitglieder der Plattform übertragen. Organisiert wird der Kampfabend von Most Valuable Promotions (MVP).
Im Mittelpunkt des Events steht ein Triple-Headliner mit mehreren prominenten Namen aus der Kampfsportszene. Neu bestätigt wurde der Kampf zwischen Nate Diaz und Mike Perry im Weltergewicht. Das Duell wird über fünf Runden nach den Unified Rules of MMA ausgetragen. Diaz, einer der bekanntesten Kämpfer der modernen MMA-Geschichte, trifft dabei auf den für seinen aggressiven Stil bekannten Perry, der unter anderem durch Bare-Knuckle-Boxkämpfe zuletzt für Aufmerksamkeit sorgte.
Neben Diaz gegen Perry stehen zwei weitere große Begegnungen auf der Fightcard. Im Schwergewicht trifft der ehemalige UFC-Champion Francis Ngannou auf den Brasilianer Philippe Lins. Den Hauptkampf des Abends bildet zudem ein historisches Frauen-Duell zwischen der früheren UFC-Championesse und Olympia-Medaillengewinnerin Ronda Rousey sowie der Kampfsportpionierin Gina Carano.
Mit der Veranstaltung wollen MVP und Netflix ihre Zusammenarbeit im Bereich Kampfsport weiter ausbauen. Nachdem bereits große Boxevents auf der Plattform erfolgreich liefen, soll nun auch Mixed Martial Arts stärker in das Live-Angebot integriert werden. Die Organisatoren sprechen von einer der prominentesten MMA-Fightcards, die bislang zusammengestellt wurde. Tickets für die Veranstaltung sind bereits über Ticketmaster erhältlich.
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