Netflix besetzt weitere Rollen für «Assassins Creed»-Serie

Der Streamingdienst Netflix treibt die Arbeiten an seiner Serienadaption des Videospiel-Hits «Assassins Creed» weiter voran und hat mehrere neue Darsteller verpflichtet. Neu zum Ensemble stoßen Noomi Rapace, Ramzy Bedia, Sean Harris und Corrado Invernizzi. Die vier Schauspieler werden in wiederkehrenden Rollen zu sehen sein, Details zu ihren Figuren hält Netflix bislang allerdings unter Verschluss.
Die Serie basiert auf der gleichnamigen Spiele-Reihe von Ubisoft und erzählt von einem geheimen Krieg zwischen zwei rivalisierenden Organisationen. Während eine Fraktion versucht, die Zukunft der Menschheit durch Kontrolle und Manipulation zu bestimmen, kämpft die andere für den freien Willen. Die Handlung begleitet verschiedene Figuren, die in entscheidenden historischen Epochen um den Lauf der Geschichte ringen.
Zum bereits angekündigten Cast gehören unter anderem Lola Petticrew, Toby Wallace, Zachary Hart, Laura Marcus und Tanzyn Crawford. Als Showrunner fungieren Roberto Patino («DMZ», «Westworld», «Sons of Anarchy») und David Wiener («Halo», «Homecoming», «The Killing»). Zu den ausführenden Produzenten zählen zudem Gerard Guillemot, Margaret Boykin, Austin Dill und Genevieve Jones für Ubisoft Film & Television sowie Matt OToole.
Die «Assassins Creed»-Reihe gehört zu den erfolgreichsten Videospielmarken der Geschichte. Seit dem Start im Jahr 2007 wurden weltweit mehr als 230 Millionen Exemplare verkauft. Insgesamt umfasst das Franchise inzwischen 14 Haupttitel, die sich thematisch mit dem Konflikt zwischen den Assassinen und den Templern beschäftigen und ihre Geschichten über verschiedene historische Zeitalter hinweg erzählen.
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