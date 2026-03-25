Quotencheck

Während bei ProSieben derzeit vor allem Shows laufen, zeigt sixx am Sonntagabend Spielfilme.

Seit mehreren Jahren setzen die Programmplaner von sixx am Sonntag um 20.15 Uhr auf Spielfilme. Auch in diesem Jahr wird dieser Sendeplatz für unterschiedliche Produktionen aus den Vereinigten Staaten von Amerika genutzt. Am Sonntag, den 4. Januar 2026, startete die Reihe mit «10 Dinge, die ich an dir hasse». Die US-Produktion sicherte sich 0,18 Millionen Fernsehzuschauer und fuhr 0,7 Prozent Marktanteil ein. Bei den Umworbenen lief es mit 0,11 Millionen und 2,2 Prozent sehr gut.Eine Woche später wurde «Der Club der Teufelinnen» gesendet, der beim Gesamtpublikum mit 0,43 Millionen hervorragend funktionierte. Der Marktanteil lag bei starken 1,6 Prozent. Doch bei den jungen Menschen wurden gerade einmal 0,05 Millionen registriert, sodass ein Marktanteil von 0,9 Prozent erreicht wurde. Mitte Januar wurde «Dating Queen» auf Sendung geschickt, der bei 0,07 Millionen bislang das schlechteste Ergebnis einfuhr. Mit 0,3 Prozent war die Ausstrahlung eine Enttäuschung. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 0,02 Millionen gezählt, was zu 0,3 Prozent führte.Der Film «Juno» kam Ende Januar auf 0,13 Millionen Zuschauer und sicherte sich 0,5 Prozent Marktanteil. Mit 0,07 Millionen aus der Zielgruppe wurden maue 1,2 Prozent Marktanteil eingefahren. Anfang Februar kam «Was Frauen wollen», der sich erneut 0,13 Millionen Zuschauer holte und 0,5 Prozent bei den jungen Erwachsenen sicherte. Der Marktanteil bei den jungen Menschen lag bei 0,9 Prozent.«Reine Chefsache» und «Wie werde ich ihn los  in 10 Tagen» verzeichneten am 15. und 22. Februar jeweils 0,18 Millionen Zuschauer. Der erstgenannte Film sicherte sich 0,05 Millionen Zuschauer und kam auf 0,8 Prozent, der zweite holte sich 0,09 Millionen und verbuchte einen starken Marktanteil von 1,8 Prozent. Keine gute Figur machte der Film «Sisters», der am 22. Februar beim Frauensender sixx ausgestrahlt wurde. Nur 0,13 Millionen Zuschauer entschieden sich für den Stoff, der auf 0,5 Prozent Marktanteil kam. Bei den jungen Erwachsenen wurden lediglich 0,04 Millionen für den Film begeistert, sodass ein schwacher Marktanteil von 0,7 Prozent herauskam.Anfang März holte «27 Dresses» 0,16 Millionen Zuschauer, jedoch waren nur 0,06 Millionen junge Menschen dabei. Der Marktanteil lag bei mäßigen 1,2 Prozent. Eine Woche später verbuchte «She Said» immerhin 0,18 Millionen Zuschauer. Bei den Umworbenen wurden 0,05 Millionen gezählt, der Marktanteil lag bei mauen 1,1 Prozent. Der Film «Mit dir an meiner Seite» sicherte sich 0,20 Millionen und 0,8 Prozent, konnte allerdings bei den jungen Menschen punkten. Mit 0,09 Millionen 14- bis 49-Jährigen wurden 1,9 Prozent Marktanteil eingefahren.Die Filmstrecke bei sixx am Sonntagabend läuft nur mäßig. In den zweieinhalb Monaten verzeichnete der Frauensender lediglich 0,18 Millionen Fernsehzuschauer, der Marktanteil lag bei 0,7 Prozent. Bei den jungen Erwachsenen wurden 0,06 Millionen gemessen, das führte zu mauen 1,2 Prozent.