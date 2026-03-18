Disney+ startet Dating-Format «Love Overboard» Ende März

US-Fernsehen

Alle neun Episoden der neuen Reality-Show werden zum Start gebündelt veröffentlicht.

Disney+ erweitert sein Reality-Angebot und bringt mitein neues Dating-Format an den Start. Die von Gabby Windey präsentierte Show feiert am Donnerstag, den 26. März 2026, ihre Premiere  und wird direkt mit allen neun Episoden auf der Plattform verfügbar sein.In «Love Overboard» treffen zahlreiche Singles auf einer luxuriösen Yacht aufeinander, um die große Liebe zu finden. Doch das Konzept geht über klassische Dating-Shows hinaus: Der Zugang zu den exklusiven Annehmlichkeiten an Bord muss sich erst verdient werden. Während der Reise entwickeln sich Beziehungen, entstehen strategische Allianzen  und nicht selten kommt es auch zu Enttäuschungen und gebrochenen Herzen. Am Ende kann sich nur ein Paar durchsetzen.Zum Cast gehören unter anderem Teilnehmer wie Leela, Gia, Lexi, Beau, Enna, Bella, James, Keif, Koray, Lauren, Reece, Sofia, Tim, Sade, David und Andrew. Ergänzt wird das Format durch die sogenannten Shipwreckers, darunter Christine, Bradley, Jake, Prasad, Val und Delaney, die das Geschehen zusätzlich beeinflussen sollen.Produziert wird die Serie von Unwell Productions in Zusammenarbeit mit Jeff Jenkins Productions, 3BMG sowie Walt Disney Television Alternative. Als ausführende Produzenten fungieren unter anderem Alex Cooper, Matt Kaplan, Mina Lefevre, Jeff Jenkins, Russell Jay-Staglik, Jason Ehrlich, Ross Weintraub und Reinout Oerlemans.