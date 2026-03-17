CBS verabschiedet «The Neighborhood» mit einstündigem Special

US-Fernsehen

Anfang April blickt ein TV-Special auf acht Staffeln der erfolgreichen CBS-Comedy zurück.

Der US-Sender CBS verabschiedet sich von seiner langjährigen Sitcommit einer besonderen Retrospektive. Am Montag, den 6. April, zeigt der Sender das einstündige Special «The Neighborhood: A Farewell Special», das von Kevin Frazier aus dem Magazin «Entertainment Tonight» moderiert wird. Die Sendung läuft zur besten Sendezeit und wird parallel auch beim Streamingdienst Paramount+ verfügbar sein.Die Sonderausgabe würdigt die Erfolgsgeschichte der Serie, die über acht Staffeln hinweg insgesamt 156 Episoden hervorbrachte. Im Mittelpunkt stehen neue Interviews mit den Darstellern, die auf ihre gemeinsame Zeit vor der Kamera zurückblicken und über die Entwicklung der Serie sprechen. «The Neighborhood» beschäftigte sich über Jahre hinweg mit Themen wie Nachbarschaft, Familie und kulturellen Unterschieden  verpackt in eine klassische Sitcom-Erzählweise.Darüber hinaus verspricht das Special zahlreiche exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Neben bislang unveröffentlichtem Material werden auch Archivaufnahmen aus dem «Entertainment Tonight»-Archiv gezeigt. Die Zuschauer erhalten außerdem einen Blick auf die letzten Drehtage der Serie, darunter die finale Tischlesung sowie emotionale Momente während der letzten Aufzeichnungen.Ein weiterer Bestandteil der Sendung ist ein Besuch auf der Abschlussparty des Ensembles, bei der Cast und Crew gemeinsam das Ende der Produktion feiern. Den Abschluss bildet ein exklusiver Ausblick auf das Serienfinale von «The Neighborhood», das am 11. Mai ausgestrahlt wird und die Geschichten der Familien Butler und Johnson nach fast einem Jahrzehnt zum Abschluss bringt.