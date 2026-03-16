Paramount stellt BET+ ein

US-Fernsehen

Der Medienkonzern kauft zudem Tyler Perrys Anteil am Streamingdienst zurück.

Paramount Skydance beendet den eigenständigen Streamingdienst BET+. Wie das Unternehmen bekanntgab, sollen die Inhalte der Plattform ab Juni 2026 vollständig in den Hauptdienst Paramount+ integriert werden. Gleichzeitig übernimmt Paramount auch den Minderheitsanteil von Medienunternehmer Tyler Perry an der Plattform.Perry hatte seit 2019 einen Anteil von 25 Prozent an BET+, nachdem er im Zuge eines Produktionsdeals mit dem damaligen Viacom-Konzern eingestiegen war. Über die finanziellen Details des Rückkaufs wurden keine Angaben gemacht. Laut Paramount soll die Zusammenarbeit mit Tyler Perry jedoch fortgesetzt werden, da er weiterhin wichtige Inhalte für das Unternehmen liefern soll.Der Streamingdienst BET+ startete im September 2019 und bot zuletzt mehr als 1.000 Stunden Programm mit Serien, Filmen und Originalproduktionen aus der Perspektive afroamerikanischer Kultur. Das Angebot kostete bislang 5,99 US-Dollar im Monat mit Werbung oder 9,99 Dollar ohne Werbung. Der Schritt ist Teil einer umfassenderen Streamingstrategie des Konzerns. Ziel sei es, die Reichweite der Inhalte zu erhöhen und sie stärker in das Gesamtangebot von Paramount+ einzubinden. Gleichzeitig betonte Carr, dass die Marke BET weiterhin eine zentrale Rolle im Portfolio des Unternehmens spielen werde. Der lineare Fernsehsender BET bleibt ebenso bestehen wie die Produktionssparte BET Studios und die digitalen Angebote der Marke.