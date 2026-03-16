Larry David kehrt mit neuer HBO-Comedy zurück

US-Fernsehen

Der «Curb Your Enthusiasm»-Schöpfer startet im Juni mit einer satirischen Sketchserie über die Geschichte der USA  mit zahlreichen prominenten Gaststars.

Larry David arbeitet an einer neuen Comedyserie für HBO. Das Projekt trägt den Titelund soll am 26. Juni Premiere feiern. Die sieben Episoden umfassende Sketchserie nimmt die Geschichte der Vereinigten Staaten humorvoll aufs Korn und erscheint anlässlich des 250-jährigen Jubiläums der USA.Regie führt Jeff Schaffer, der bereits bei «Curb Your Enthusiasm» und «Seinfeld» mit David zusammenarbeitete. Jede Folge wird aus etwa vier Sketchen bestehen, die historische Ereignisse oder Persönlichkeiten satirisch aufgreifen. Wie bei «Curb Your Enthusiasm» basiert die Serie nur auf groben Handlungsentwürfen  ein Großteil der Dialoge soll improvisiert werden.Zum Ensemble gehören mehrere bekannte Gesichter aus Davids früheren Projekten, darunter Jeff Garlin, J.B. Smoove und Susie Essman, die in der Serie die Frauenrechtlerin Susan B. Anthony verkörpert. Darüber hinaus treten zahlreiche prominente Gaststars auf: Bill Hader und Kathryn Hahn spielen Abraham Lincoln und Mary Todd Lincoln, während Jon Hamm und Sean Hayes die Gebrüder Wright darstellen. Larry David und Jerry Seinfeld übernehmen gemeinsam die Rollen der Entdecker Lewis und Clark. Auch Vince Vaughn wird einen Auftritt haben.Eine besondere Überraschung ist der Auftritt des ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama. Dessen Produktionsfirma Higher Ground ist an der Serie beteiligt, und Obama wird in einem Sketch gemeinsam mit Larry David vor der Kamera stehen. David berichtete scherzhaft, dass Obama ihm sogar Anmerkungen zum ersten Drehbuch gegeben habe  worauf David antwortete: Hier bin ich der Präsident.