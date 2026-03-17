Disney+ zeigt neuen Trailer zu «Star Wars: Maul  Shadow Lord»

US-Fernsehen

Die neue Animationsserie rund um den ikonischen Bösewicht startet Anfang April beim Streamingdienst.

Disney+ hat einen neuen Trailer zur kommenden Animationsserieveröffentlicht. Die Produktion von Lucasfilm Animation feiert am 6. April ihre Premiere beim Streamingdienst und wird anschließend wöchentlich mit neuen Episoden fortgesetzt. Die beiden finalen Folgen sollen am 4. Mai erscheinen  dem inoffiziellen «Star Wars»-Feiertag.Die Serie setzt zeitlich nach den Ereignissen der Animationsserie «Star Wars: The Clone Wars» an. Im Mittelpunkt steht Darth Maul, der versucht, sein kriminelles Syndikat auf einem Planeten neu aufzubauen, der bislang nicht unter der Kontrolle des Imperiums steht. Dort begegnet er einem desillusionierten Jedi-Padawan, der zu seinem möglichen Schüler werden könnte und ihm bei seinem Rachefeldzug helfen soll.Hinter der Serie steht ein erfahrenes Team aus dem «Star Wars»-Universum. Entwickelt wurde «Star Wars: Maul  Shadow Lord» von Dave Filoni, der die Geschichte auf Basis der von George Lucas geschaffenen Figuren weiterführt. Gemeinsam mit Matt Michnovetz fungiert Filoni auch als kreativer Kopf der Serie, während Brad Rau als leitender Regisseur verantwortlich zeichnet. Zu den ausführenden Produzenten gehören Dave Filoni, Athena Yvette Portillo, Matt Michnovetz, Brad Rau, Carrie Beck und Josh Rimes. Alex Spotswood arbeitet als Co-Produzent an der Serie mit.