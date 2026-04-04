Zusätzliche Neugier durch neue Rolle bei «GZSZ»?

Wochenquotencheck

Vielleicht wollten sich ja einige Soap-Affine einen Eindruck von Béla Kampschulte als Mats Keller verschaffen...

In dieser Woche gab es eine neue Gastrolle bei: Béla Kampschulte übernimmt die Rolle des Mats Keller  ein junger Mann, der obdachlos ist und allein im Rollstuhl auf der Straße lebt. In Folge 8.493 Schicksalsverwandt (Mittwoch, 1. April, 19.40 Uhr sowie eine Woche vorab auf RTL+) ist Mats erstmals zu sehen. Hatte dies Auswirkungen auf das lineare Einschaltverhalten von potenziellen Fans?Zum Wochenstart kam die Daily jedenfalls schonmal sehr gut aus den Startlöchern - mit der neuen Rolle konnte dies aber natürlich noch nichts zu tun haben. Die Einschaltzahlen, die sich in der wichtigen Zielgruppe auf 0,45 Millionen taxieren ließen, beliefen sich dennoch auf richtig schöne 15,8 Prozent - das war der beste Zielgruppen-Anteil seit Januar. Insgesamt sahen 1,57 Millionen Menschen zu immerhin mäßig passablen 7,8 Prozent zu.Etwas nachgelassen sah es dann am Dienstag aus. Schließlich kam ein kleiner Satz nach unten auf: 0,34 Millionen werberelevante Zuschauende ermöglichten dieses Mal nur einen Quotenwert von mittleren 11,2 Prozent. Mit 7,4 Prozent bei 1,47 Millionen sah es beim Gesamtpublikum ziemlich konstant aus. Interessant wurde es dann zur Wochenmitte, als die neue Figur erstmals auftauchte. Tatsächlich kletterten die Anteile wieder merklich auf erfreuliche 15,3 Zielgruppen-Prozent (0,42 Millionen), die deutlich über dem aktuellen RTL-Schnitt liegen. Am Gesamtmarkt hingegen war wenig Bewegung drin, was sich in 7,6 Prozent ob 1,44 Millionen äußerte.Das Phänomen der Rück-Bewegung kennzeichnete aber nochmal den Donnerstag. An jenem Datum schalteten wieder reduzierte 0,33 Millionen 14-49-Jährige zu, die zu einem noch soliden, aber dennoch verringerten Marktwert von 12,2 Prozent führten. Am Gesamtmarkt war die Sendung an diesem Ausstrahlungstermin mit 7,3 Prozent (1,35 Millionen) auch leicht nachgelassen unterwegs. Am Karfreitag war die Daily schließlich nicht mehr im Programm, da Feiertagsprogramm lief.Zwar wies «GZSZ» am ersten Tag (Mittwoch) der Gastrolle Mats Keller gesteigerte Zielgruppen-Anteile auf, ob diese aber auch tatsächlich mit dem neuen Darsteller zusammenhängen, ist nicht eindeutig zu eruieren. Da im Vergleich zum Vortag zumindest eine Steigerung aufkam, besteht zumindest die Möglichkeit, dass ein Interesse an der Rolle mit reingespielt hat. Perspektivisch wäre es sicherlich erstrebenswert, wenn Relationen um 15 Prozent wieder häufiger würden.