Nach Colbert übernimmt Byron Allen den Sendeplatz

US-Fernsehen

Mit dem Ende der «Late Show» stellt der US-Sender sein Nachtprogramm grundlegend um  und setzt auf ein ungewöhnliches Modell.

Der US-Network CBS zieht einen klaren Schlussstrich unter seine Late-Night-Ära: Nach dem Finale vonam 21. Mai wird der traditionsreiche 23:35-Uhr-Slot nicht neu besetzt, sondern verkauft. Käufer ist Medienunternehmer Byron Allen, der künftig zwei Folgen seiner Comedyreihehintereinander auf diesem prominenten Sendeplatz ausstrahlen lässt.Damit verabschiedet sich CBS nach Jahrzehnten von einem klassischen Talkshow-Format, das seit 1993  zunächst mit David Letterman und später mit Stephen Colbert  das Gesicht des Senders in der Late Night prägte. Colbert hatte die Show seit 2015 moderiert und zuletzt weiterhin starke Quoten geliefert.Statt selbst Inhalte zu produzieren, setzt CBS nun auf ein sogenanntes Time-Buy-Modell: Byron Allen bezahlt den Sender für die Ausstrahlung und vermarktet die Werbezeiten eigenständig. Neben «Comics Unleashed» bleibt auch seine Gameshow «Funny You Should Ask» im Programm, die weiterhin den Slot nach Mitternacht bespielt. Für CBS bedeutet das: geringere Kosten und garantierte Einnahmen  allerdings wohl auch sinkende Einschaltquoten.