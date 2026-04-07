«Ein starkes Team» kümmert sich um mörderische Gier

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Im Mai kommt ein neuer Fall der langjährigen Samstags-Krimireihe im ZDF.

Kürzlich feierte der ZDF-Krimi-Dauerbrennerwieder eine gelungene Ausstrahlung mit über sechs Millionen Zuschauenden. Nun findet bald die Ausstrahlung von einem weiteren Fall statt, den das Duo Stappenbeck/Martens wird lösen müssen. Konkret so sein wird es am Samstag, den Samstag, 16. Mai 2026, 20:15 Uhr unter dem Tenor "Mörderische Gier". Im Streaming ist der Film ab 9. Mai verfügbar.Darum gehts: Die Ermittler stoßen auf Tarik Aslan, Aminas Chef, aber auch auf Niklas Kaiser, Geschäftsführer der Berlin Heim AG, Aminas früherer Vorgesetzter und Ex-Freund. Die scheinbar innige Verbindung zwischen Amina und Tarik war Kaiser wohl ein Dorn im Auge. Nils Makowski findet heraus, dass die Beziehung zwischen Tarik und Amina keinesfalls innig war. Offenbar hat Tarik Amina gestalkt. Die Tatsache, dass Amina erst seit kurzem für Tarik Aslans Hausmeisterservice tätig war und dafür offenbar kurzfristig bei der Berlin Heim AG den besseren Job gekündigt hat, wirft Fragen auf.Aber auch eine der Mieterinnen des Objekts, Sophia Schultheiss, rückt in den Fokus der Ermittlungen. Es scheint, als wäre sie auf Amina Weber, die sich regelmäßig und mit Elan um die Belange der Mieter gekümmert hat, nicht gut zu sprechen. Das starke Team findet heraus, dass Niklas Kaiser und Steffen Sammler, Mitarbeiter der Hausbank der Berlin Heim AG, ihre Mieter offenbar mit einer miesen Masche übers Ohr gehauen haben  und Amina war das Gesicht der dazugehörigen Werbekampagne. Aber auch der Bruder von Amina, Falk Weber, rückt in den Fokus der Ermittlungen. Offenbar gab es zwischen den beiden regelmäßig handfesten Streit.