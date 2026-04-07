«Mama ist die Best(i)e»: Zweiteilige Krimikomödie mit Adele Neuhauser

TV-News

Als Besitzerin eines alten Weinguts und Konzerninhaberin war Gloria vor ihrer Verhaftung eine High-Society-Dame. Als Viktor bei einer Explosion mit seiner Geliebten stirbt, ändert sich ihr Leben schlagartig.

Neuer ZDF-Zweiteileram Montag, 18. Mai 2026, 20.15 Uhr und 22.15 Uhr sowie ab Montag, 11. Mai im Streaming: Adele Neuhauser spielt nach dem Drehbuch von Uli Brée die einstige Society-Lady Gloria, die nach einem zehnjährigen Gefängnisaufenthalt zum Racheengel wird  für ihre eigene Familie, die sie nach dem Mord an ihrem Gatten im Stich gelassen hat. In weiteren Rollen u.a.: Bernhard Schir, Manuel Rubey, Stefanie Stappenbeck, Fanny Krausz, Andreas Lust, Elena UhligInhalt Teil 1: Die steinreiche Gloria Almeda wird nach zehn Jahren Haft für den Mord an ihrem Gatten in die Freiheit entlassen. Die ehemalige Lebedame hat nur ein Ziel: Sie will den wahren Mörder finden. Gloria hat keinen Zweifel daran, dass der Mörder ihres Mannes in ihrer dysfunktionalen Familie zu finden ist. Viktor war ein Despot, der allen Familienmitgliedern Gründe gab, ihn zu hassen.Inhalt Teil 2: Glorias Rückkehr in die Villa wirbelt einigen Staub in der Familie auf. Von allen beäugt nimmt sie wieder am Familienalltag teil, der von Bosheiten, Vorwürfen und Gemeinheiten geprägt ist. Gloria verdächtigt selbst ihre beiden Kinder, die nichtsnutzige Leonie und ihren abgebrühten Sohn Severin, der seine Frau Stella ausgerechnet an Leonie verloren hat. Auch hinter Schwager Gastons freundlicher Fassade lauern Lügen und Betrug.