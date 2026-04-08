ACM Awards 2026: Weitere Top-Stars für Mega-Show bestätigt

US-Fernsehen

Kacey Musgraves, Miranda Lambert und Little Big Town erweitern das hochkarätige Line-up in Las Vegas.

Die Academy of Country Music Awards setzen für ihre 61. Ausgabe weiter auf große Namen: Kacey Musgraves, Miranda Lambert und Little Big Town wurden als neue Performer bestätigt. Damit wächst das ohnehin prominente Line-up weiter an: Bereits zuvor waren Cody Johnson, Lainey Wilson und Riley Green angekündigt worden. Die Show findet am 17. Mai 2026 in der MGM Grand Garden Arena in Las Vegas statt und wird weltweit exklusiv über Prime Video übertragen.Besonders im Fokus steht Kacey Musgraves: Die siebenfache ACM-Preisträgerin wird erstmals bei den Awards performen und dabei einen neuen Song aus ihrem kommenden Album präsentieren. Auch Little Big Town  selbst achtfach ausgezeichnet  sowie Miranda Lambert, die als erfolgreichste Künstlerin in der Geschichte der ACM Awards gilt, sollen mit ihren Auftritten zu den Highlights des Abends zählen.Neben der eigentlichen Preisverleihung wird Las Vegas erneut zur Country-Hochburg: Rund um die Veranstaltung sind zahlreiche Events geplant, darunter Konzerte und Fan-Formate mit weiteren Stars der Szene. Die ACM Awards gelten als älteste große Preisverleihung der Country-Musik und haben sich zuletzt auch als Streaming-Event etabliert. Seit 2022 wird die Show nicht mehr klassisch im Fernsehen, sondern ausschließlich online verbreitet  ein Modell, das sich für Amazon und seine Plattform Prime Video zunehmend auszahlt.