Lifetime zeigt neue Staffel von «Dr. Pimple Popper: Breaking Out»

US-Fernsehen

Die erfolgreiche Reality-Reihe kehrt im April mit neuen Fällen und emotionalen Geschichten zurück.

Der US-Sender Lifetime hat die zweite Staffel vonangekündigt. Die neuen Episoden starten am 20. April und werden fortan montags um 21:00 Uhr ausgestrahlt. Insgesamt umfasst die Staffel 20 neue Folgen. Produziert wird «Dr. Pimple Popper: Breaking Out» von Invent TV in Zusammenarbeit mit A+E Factual Studios und Not Hurting You Productions.Im Mittelpunkt steht erneut Dermatologin Sandra Lee, die als Dr. Pimple Popper weltweit bekannt wurde. In den neuen Episoden behandelt sie Patienten mit teils extremen und komplexen Hauterkrankungen und begleitet sie auf dem Weg zu einem neuen Lebensgefühl. Gleichzeitig übernimmt sie eine Mentorinnenrolle für Nachwuchstalente in ihrem Fachgebiet.Die zweite Staffel verspricht besonders herausfordernde Fälle, die medizinisch wie emotional an die Grenzen gehen. Neben den Eingriffen selbst stehen auch die persönlichen Geschichten der Patienten im Fokus, deren Lebensqualität durch die Behandlungen nachhaltig verbessert werden soll. Zudem wird Dr. Lee in den neuen Folgen mit unerwarteten Herausforderungen konfrontiert, die ihre Arbeit verändern könnten.