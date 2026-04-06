Prime Video zeigt Doku «Jerry West: The Logo» im April

US-Fernsehen

Der Streamingdienst widmet der Basketball-Legende eine persönliche und schonungslose Dokumentation.

Prime Video hat den Trailer zur Dokumentationveröffentlicht. Der abendfüllende Film feiert am 16. April seine Premiere und wird weltweit in mehr als 240 Ländern und Territorien verfügbar sein. Regie führt Kenya Barris, der mit «Jerry West: The Logo» sein Dokumentarfilmdebüt gibt. Produziert wurde das Projekt von Khalabo Ink Society und Propagate Content. Die Dokumentation versteht sich als intime Annäherung an eine Legende, die trotz aller Erfolge stets mit inneren Konflikten rang.Im Mittelpunkt steht Jerry West, eine der prägendsten Figuren der NBA-Geschichte. Die Dokumentation zeichnet seinen Weg vom erfolgreichen Spieler über seine Zeit als Manager bis hin zu seinem Status als Symbolfigur des Basketballs nach  schließlich diente seine Silhouette als Vorlage für das berühmte NBA-Logo. Dabei beleuchtet der Film nicht nur sportliche Erfolge, sondern auch persönliche Kämpfe, darunter Depressionen, familiäre Konflikte und den hohen Preis seines kompromisslosen Ehrgeizes.Für die Produktion konnte ein hochkarätiges Ensemble an Interviewpartnern gewonnen werden, darunter Michael Jordan, Magic Johnson, Stephen Curry und Shaquille O'Neal. Sie ordnen die Bedeutung Wests für den Sport und seine Rolle als Mentor für mehrere Generationen von Spielern ein.