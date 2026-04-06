US-Fernsehen

Prime Video zeigt Doku «Jerry West: The Logo» im April

von

Der Streamingdienst widmet der Basketball-Legende eine persönliche und schonungslose Dokumentation.

Prime Video hat den Trailer zur Dokumentation «Jerry West: The Logo» veröffentlicht. Der abendfüllende Film feiert am 16. April seine Premiere und wird weltweit in mehr als 240 Ländern und Territorien verfügbar sein. Regie führt Kenya Barris, der mit «Jerry West: The Logo» sein Dokumentarfilmdebüt gibt. Produziert wurde das Projekt von Khalabo Ink Society und Propagate Content. Die Dokumentation versteht sich als intime Annäherung an eine Legende, die trotz aller Erfolge stets mit inneren Konflikten rang.

Im Mittelpunkt steht Jerry West, eine der prägendsten Figuren der NBA-Geschichte. Die Dokumentation zeichnet seinen Weg vom erfolgreichen Spieler über seine Zeit als Manager bis hin zu seinem Status als Symbolfigur des Basketballs nach  schließlich diente seine Silhouette als Vorlage für das berühmte NBA-Logo. Dabei beleuchtet der Film nicht nur sportliche Erfolge, sondern auch persönliche Kämpfe, darunter Depressionen, familiäre Konflikte und den hohen Preis seines kompromisslosen Ehrgeizes.

Für die Produktion konnte ein hochkarätiges Ensemble an Interviewpartnern gewonnen werden, darunter Michael Jordan, Magic Johnson, Stephen Curry und Shaquille O'Neal. Sie ordnen die Bedeutung Wests für den Sport und seine Rolle als Mentor für mehrere Generationen von Spielern ein.



Mehr zum Thema... Jerry West: The Logo
Kurz-URL: qmde.de/170414
Finde ich...
super
schade
Teile ich auf...
Kontakt
vorheriger Artikel«Kunst für die Ewigkeit: Raffael»: Neues Portrait über den Künstler
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel
Weitere Neuigkeiten

Netflix zeigt Film «Son-In-Law» ab Mai

Der Streamingdienst bringt Anfang Mai eine satirische Geschichte über Macht, Korruption und Aufstieg ins Programm.

Lege geht mit Pepsi völlig unter

Starke Werte holte Horst Lichter mit seiner Fernsehshow «Bares für Rares». Eine Dokumentation von Katrin Eigendorf und Carl Gierstorfer ging ab 22.15 Uhr unter.

RTL Crime zeigt «#Homicide - Mord im Netz» ab Mai

Die True-Crime-Reihe beleuchtet reale Verbrechen im digitalen Zeitalter und startet Mitte Mai im deutschen Fernsehen.

«Sesame Street» kommt mit 250 Folgen zu Tubi

Der Streamingdienst erweitert sein Angebot um die Kult-Kinderserie und setzt auf Nostalgie für mehrere Generationen.

Netflix zeigt zweite Staffel von «A Good Girls Guide to Murder» ab Mai

Die erfolgreiche Mysteryserie kehrt mit neuen Fällen und persönlichen Konsequenzen für die Hauptfigur zurück.

ITV begleitet Fußball-Abenteuer: «Up The Jammers» startet im April

Mit einer neuen Doku-Serie richtet ITV den Blick auf den oft unterschätzten Non-League-Fußball  und auf einen ungewöhnlichen Klubbesitzer.

Nach 20 Jahren: Bettina Tietjen verlässt «DAS! Kochstudio»

Am Karfreitag steht sie zum letzten Mal mit Zora Klipp am Herd. Dann übergibt sie den symbolischen goldenen Kochlöffel an Inka Schneider.

BritBox zeigt «The Other Bennet Sister» ab Mai

Der Streamingdienst präsentiert eine neue Serienadaption aus dem «Pride & Prejudice»-Universum und rückt dabei eine bislang übersehene Figur in den Mittelpunkt.

Letzte Meldungen


Mehr aus diesem Ressort

US-Fernsehen Hulu zeigt «Alice and Steve» im Sommer 2026 US-Fernsehen Hallmark zeigt «Alls Fair in Love & Mahjong» im Mai US-Fernsehen «Sesame Street» kommt mit 250 Folgen zu Tubi US-Fernsehen BritBox zeigt «The Other Bennet Sister» ab Mai US-Fernsehen BET startet Creator Studio mit «The Jason Lee Show» US-Fernsehen Netflix holt Kinderformat «Danny Go!» ins Programm US-Fernsehen «Hollywood Demons» kehrt im April mit neuer Staffel zurück

Jobs » Vollzeit, Teilzeit, Praktika

Surftipp


Surftipps


Werbung