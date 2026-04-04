CBS terminiert Finalfolgen der TV-Saison 2025/26

Der US-Sender CBS hat die finalen Ausstrahlungstermine seiner Primetime-Formate für die Saison 2025/26 bekannt gegeben. Zwischen Ende April und Ende Mai verabschieden sich zahlreiche Serien, Shows und Magazine in die Sommerpause einige Formate sogar endgültig. Bereits am 23. April steht das Staffelfinale von «Matlock» an, während Anfang Mai mit «Watson» (3. Mai) ein Serienfinale folgt. Auch etablierte Marken wie «NCIS» (12. Mai) und «NCIS: Sydney» (12. Mai) gehen Mitte Mai in ihre jeweiligen Staffelfinals. Parallel dazu endet mit «The Neighborhood» (11. Mai) ebenso eine langjährige Comedyserie, begleitet vom Abschluss von «DMV» (11. Mai).
Zu den größten Event-Abenden zählt der 20. Mai, an dem die Jubiläumsstaffel von «Survivor» mit der 50. Ausgabe ihr Finale feiert. Auch langlebige Formate wie «60 Minutes» (58. Staffel) und «48 Hours» (39. Staffel) verabschieden sich im Mai in die Pause. Im fiktionalen Bereich stehen zudem Finalfolgen von «FBI» (18. Mai), «Ghosts» (21. Mai), «Elsbeth» (21. Mai) und «Fire Country» (22. Mai) auf dem Programm.
Besonders auffällig ist, dass gleich mehrere Serien komplett enden: Neben «Watson» und «The Neighborhood» betrifft dies auch «DMV» sowie «The Late Show with Stephen Colbert», das am 21. Mai seine letzte Ausgabe erhält. Darüber hinaus schließen neue Formate wie «Sheriff Country» (22. Mai), «Boston Blue» (22. Mai) oder «Marshals» (24. Mai) ihre ersten Staffeln ab und müssen sich anschließend im Programmgefüge des Senders beweisen.
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