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An Karfreitag verboten: RTLZWEI zeigt diesen Film an Ostersonntag

Felix Maier von 06. April 2026, 09:19 Uhr

Tanzverbot, geschlossene Geschäfte und dann auch noch Monty Python. «Das Leben des Brian» hat keine "Feiertagsfreigabe" und darf daher gerade an Karfreitag nicht öffentlich gezeigt werden.

Gewusst? «Das Leben des Brian» hat keine "Feiertagsfreigabe" und darf daher gerade an Karfreitag nicht öffentlich gezeigt werden. Da denkt sich



Mit 0,67 Millionen Zuschauern ab drei Jahren und einer Quote von 2,9 Prozent lief es für den Grünwald-Sender am gestrigen Sonntag ordentlich bis gut. Die Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen lieferte mit 0,27 Millionen schöne 6,6 Prozent am entsprechenden Markt ab. Da kann RTLZWEI durchaus zufrieden sein. Aufschreie, Kontroversen, verärgerte FSK-Prüfer gab es indes nicht.



Nach dem 20:15 Uhr-Angebot gab es mit «Die Ritter der Konkusnuss» einen zweiten Python-Klassiker. Das wollten ab 22:05 Uhr noch 0,54 Millionen Zuschauer im Schnitt sehen, so waren für Grünwald steigende 3,4 Prozent drin. Die Zielgruppe reduzierte sich auf 0,19 Millionen Werberelevante und damit auf eine Quote von 6,2 Prozent. Gewusst?hat keine "Feiertagsfreigabe" und darf daher gerade an Karfreitag nicht öffentlich gezeigt werden. Da denkt sich RTLZWEI offensichtlich - Ostersonntag wäre doch thematisch auch noch passend. Ob und in welchem Maße die angessprochene Freigabe der FSK noch relevant für die heutige Zeit ist, darf an anderer Stelle diskutiert werden - RTLZWEI hat für sich jedenfalls festgelegt, dass man das Thema rund um Monty Python und Ostern ganz einfach regeln könne - Karfreitag darf man nicht - also gibt es die britische Jesus-Satire am Ostersonntag zur Auferstehung.Mit 0,67 Millionen Zuschauern ab drei Jahren und einer Quote von 2,9 Prozent lief es für den Grünwald-Sender am gestrigen Sonntag ordentlich bis gut. Die Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen lieferte mit 0,27 Millionen schöne 6,6 Prozent am entsprechenden Markt ab. Da kann RTLZWEI durchaus zufrieden sein. Aufschreie, Kontroversen, verärgerte FSK-Prüfer gab es indes nicht.Nach dem 20:15 Uhr-Angebot gab es miteinen zweiten Python-Klassiker. Das wollten ab 22:05 Uhr noch 0,54 Millionen Zuschauer im Schnitt sehen, so waren für Grünwald steigende 3,4 Prozent drin. Die Zielgruppe reduzierte sich auf 0,19 Millionen Werberelevante und damit auf eine Quote von 6,2 Prozent.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

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