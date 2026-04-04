US-Fernsehen

Disney+ plant «Animorphs»-Serie mit Ryan Coogler

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Die Kultbuchreihe über formwandelnde Teenager könnte bald ein großes Streaming-Comeback feiern.

Bei Disney+ entsteht derzeit eine Serienadaption von «Animorphs». Das Projekt befindet sich zwar noch in einer frühen Entwicklungsphase, bringt aber bereits namhafte Beteiligte zusammen: Ryan Coogler produziert mit seiner Firma Proximity Media, während Bayan Wolcott als Autor und Executive Producer fungiert.

Die Vorlage stammt von Katherine Applegate und Michael Grant und gehört zu den erfolgreichsten Jugendbuchreihen der 1990er-Jahre. In insgesamt 54 Bänden, die weltweit über 35 Millionen Mal verkauft wurden, erzählen sie von einer Gruppe Jugendlicher, die eine geheime Alien-Invasion auf der Erde entdecken. Mithilfe einer besonderen Fähigkeit  sie können sich in Tiere verwandeln  nehmen sie den Kampf gegen die parasitären Yeerks auf.

Auch die geplante Serie soll sich auf diese Mischung aus Science-Fiction, Coming-of-Age und Action konzentrieren. Im Zentrum stehen Jugendliche, die neben Schule, Freundschaften und familiären Verpflichtungen plötzlich mit einer existenziellen Bedrohung konfrontiert werden. Genau dieser Spagat zwischen Alltag und Ausnahmezustand machte bereits den Reiz der Buchreihe aus  und dürfte nun auch die Serienumsetzung prägen. Produziert wird das Projekt von Proximity Media in Zusammenarbeit mit Scholastic und 20th Television. Hinter den Kulissen arbeiten zudem Sev Ohanian und Zinzi Coogler als Executive Producer.

Mehr zum Thema... Animorphs TV-Sender Disney+
Kurz-URL: qmde.de/170506
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