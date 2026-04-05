«ZDF.reportage» blickt hinter die Kulissen der Luxuswelt

Das ZDF widmet sich Ende April einem besonderen Blick in die Welt der High Society: Am Samstag, den 25. April 2026, zeigt der Sender um 17:35 Uhr die «ZDF.reportage» mit dem Titel Luxusverkäufer in Deutschland Wie Reiche shoppen. Bereits einen Tag zuvor, ab dem 24. April, steht die Dokumentation im Streaming-Angebot des Senders zur Verfügung.
Im Mittelpunkt stehen Menschen, die im Hintergrund dafür sorgen, dass exklusive Wünsche Realität werden. Ob Privatjet-Broker, Personal Shopper oder Privatkoch die Reportage begleitet verschiedene Dienstleister, die sich auf eine zahlungskräftige Klientel spezialisiert haben. Dabei gewährt der Film von Franziska Fenger und Pia Osterhaus Einblicke in eine Welt, die für die meisten Zuschauer sonst verborgen bleibt.
So organisiert etwa ein Hamburger Privatjet-Broker kurzfristige Flüge für Unternehmer, deren Terminkalender keine Verzögerungen erlaubt. In München wiederum übernimmt eine Personal Shopperin die komplette Garderobenplanung für ihre Kundinnen inklusive Vorauswahl und individueller Beratung. Ergänzt wird das Bild durch einen Luxuskoch, der für wohlhabende Auftraggeber exklusive Menüs direkt im eigenen Zuhause zubereitet.
Die «ZDF.reportage» zeigt dabei nicht nur den Komfort und die Exklusivität dieser Dienstleistungen, sondern auch, welche Bedürfnisse hinter den Buchungen stehen. Häufig geht es weniger um reinen Luxus als vielmehr um Zeitersparnis und Bequemlichkeit. Damit liefert die Sendung einen differenzierten Einblick in die Arbeitswelt jener, die im Auftrag der Reichen agieren.
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel