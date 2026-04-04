Mit «Zoomania» ins Osterglück

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In dieser Woche blicken Mario Thunert und Fabian Riedner auf das Osterprogramm im Streaming und auch im Fernsehen.

Der Disney-Streamingdienst hat bereits seit einigen Wochen den animierten Spielfilm «Zoomania 2» im Programm, der im Winter über 1,8 Milliarden US-Dollar einspielte. Die animierte Filmreihe handelt vom Hasen Judy und vom Fuchs Nick, die unterschiedliche Abenteuer erleben. Während im ersten Teil eine Seuche aufgehalten werden muss, deckt man im zweiten Teil eine Verschwörung auf.Außerdem reden Mario Thunert und Fabian Riedner über frühere Spielfilme wie «Winnetou» und «Cleopatra», die beispielsweise vom ZDF am Karfreitag ausgestrahlt werden. Vor einigen Jahren haben sich Initiativen beschwert, da diese Filme sich kultureller Aneignung und Rassismus bedienen. Pierre-Brice-Witwe Hella Brice wies diese Vorwürfe allerdings schon vor Jahren zurück.Am Ostersonntag hat das ZDF auch die Sendung «Neustart nach Trennung» aus der Reihe «Terra Xplore» im Programm. Dort ist Collien Fernandes mit Leon Windscheid zu sehen, der sich mit der Moderatorin und Schauspielerin zum Thema Schlussmachen und Weiterleben auseinandersetzt. Die Ausstrahlung ist gerade deshalb so spannend, weil die Dokumentation einen Spagat zwischen Produktion im September 2025 und der aktuellen Berichterstattung schlagen muss.Literaturhinweis zum Thema Kulturelle Aneignung: