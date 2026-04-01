US-Fernsehen

Apple-TV-Thriller: Stellan Skarsgård stößt zu Dakota Fanning

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Der Streamingdienst baut den Cast seines neuen internationalen Projekts weiter aus.

Apple TV treibt die Entwicklung eines neuen, bislang unbetitelten Thriller-Formats voran und hat Stellan Skarsgård für eine zentrale Rolle verpflichtet. Der Schauspieler ergänzt damit den bereits bestätigten Cast um Dakota Fanning.

Hinter dem Projekt steht Alex Cary, der als Creator und Showrunner fungiert. Die Serie entsteht im Rahmen seines Gesamtvertrags mit Sony Pictures Television und wird über Apple TV veröffentlicht. Cary ist zudem als Executive Producer beteiligt und entwickelt das Format unter seinem Label FLW Productions.

Konkrete Details zur Handlung hält Apple bislang noch unter Verschluss. Fest steht jedoch, dass es sich um einen internationalen Thriller handeln soll, der auf eine hochkarätige Besetzung und eine globale Erzählweise setzt.

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