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Nachgelieferte Quoten: «Verstehen Sie Spaß» war Samstag doch Marktführer

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Doch konnte die von Barbara Schöneberger präsentierte Show auch über drei Millionen kommen?

Im Herbst entstand eine weitere Ausgabe des von Barbara Schöneberger präsentierten Comedy-Klassikers «Verstehen Sie Spaß?». Im Berliner Studio Adlershof handelte sich dabei zunächst am Donnerstag, den 2. Oktober, um eine Aufzeichnung, die nun am gestrigen Samstag, den 28. März 2026 um 20.15 Uhr ihren Weg ins Programm fand. Im Mittelpunkt bei Barbara Schöneberger stand und anderem Oliver Kalkofe, der von Krimi-Autor Sebastian Fitzek aufs Glatteis geführt worden war.

Nachdem die Daten zunächst nicht wie gewohnt zur Verfügung standen, zeigt die Nachreichung nun: Insgesamt ging es dennoch nicht über drei Millionen. Das Einschaltinteresse belief sich mit 2,65 Millionen Zuschauenden auf dennoch solide 14,1 Prozent ab drei Jahren  eine leichte Verringerung im Vergleich zur vorigen Ausgabe stand zu Buche (2,89 Millionen/14,7 Prozent). Zu Erinnerung: Der ZDF Krimi holte 5,36 Millionen und damit auch klar die Führung gesamt.

Das jüngere Publikum war bei VSS hingegen in ganz toller Zahl vertreten, bei diesem ergab sich sogar ein klasse Wert von weit überdurchschnittlichen 17,3 Prozent (0,58 Millionen), womit die Schöneberger-Show in dieser Kategorie, anders als zunächst angenommen, die Marktführerschaft noch vor RTL einheimste. Dort kam «Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli» bekanntlich auf 0,41 Millionen und 14,4 Prozent.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.
Kurz-URL: qmde.de/170296
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