Primetime-Check

Sonntag, 29. März 2026

Felix Maier von 30. März 2026, 09:27 Uhr

Der neue «Polizeiruf 110» im Check - was kann «Let's Dance» am Sonntag - und wie läuft «Wer stiehlt mir die Show?» ohne Winterscheidt am Moderations-Pult?

Am Sonntag zeigte sich im Ersten eine neue Folge «Polizeiruf 110» mit dem Titel «Goldraub». Der Krimi zog mit 7,64 Millionen Zuschauern im Schnitt und einer Quote von 30,2 Prozent die größte Reichweite des gestrigen Sendetags an. Im Zweiten holte «Baumgeflüster» 1,99 Millionen Zuschauer nach Mainz, das entsprach einer Quote von eher dünnen 7,9 Prozent. Junge Zuschauer konnten im Ersten 0,74 Millionen und damit 14,7 Prozent des Marktes ermittelt werden. Im «heute journal» vor noch 3,78 Millionen Zuschauern und daher 16,9 Prozent des Marktes. Die Jungen kamen mit den News-Themen auf 0,34Millionen und 7,2 Prozent im Schnitt.



Im privaten Sektor startete «Wer stiehlt mir die Show?» ohne Winterscheidt-Moderation und «Grill den Henssler». Besser lief es klar für die ProSieben-Show mit 1,13 Millionen Zuschauern und einer Quote von 5,2 Prozent, bei VOX kamen in der Koch-Show ungewohnt mäßige 0,81 Millionen Zuschauer zusammen. Es ergab sich eine Quote von 3,9 Prozent. In der Zielgruppen-Leistung wird das Duell noch unterschiedlicher. ProSieben kann auf 0,79 Millionen Umworbene zählen und damit starke 18,2 Prozent abholen, VOX schaffte lediglich 0,17 Millionen und daher fade 4,1 Prozent.



Ebenfalls ungewohnt am Sonntag gab es «Let's Dance» bei



Die restlichen Privatsender wollten sich an einem Spielfilm versuchen. Mit «Pirates of the Caribbean - Fremde Gezeiten» waren zwar lediglich 0,74 Millionen Zuschauer für «Volcano» in den Sonntagabend, hier wollten 0,65 Millionen Zuschauer folgen. Das besorgte dem Classics-Sender eine Quote von 2,7 Prozent, während es am Markt der Zielgruppe zu 3,0 Prozent reichte. Hierzu konnten 0,15 Millionen Umworbene definiert werden. Schlusslicht der gestrigen Primetime ist damit «2 Guns». Hier ergab sich mit 0,50 Millionen Zuschauern ein Marktanteil von 2,1 Prozent, in der Zielgruppe brachten hingegen 0,17 Millionen Umworbene neben 3,4 Prozent am Markt immerhin den vorletzten Platz mit sich. Am Sonntag zeigte sich im Ersten eine neue Folgemit dem Titel «Goldraub». Der Krimi zog mit 7,64 Millionen Zuschauern im Schnitt und einer Quote von 30,2 Prozent die größte Reichweite des gestrigen Sendetags an. Im Zweiten holte1,99 Millionen Zuschauer nach Mainz, das entsprach einer Quote von eher dünnen 7,9 Prozent. Junge Zuschauer konnten im Ersten 0,74 Millionen und damit 14,7 Prozent des Marktes ermittelt werden. Im ZDF waren 0,19 Millionen und damit 3,9 Prozent dabei. Ab 21:45 Uhr ging es in Mainz zumvor noch 3,78 Millionen Zuschauern und daher 16,9 Prozent des Marktes. Die Jungen kamen mit den News-Themen auf 0,34Millionen und 7,2 Prozent im Schnitt.Im privaten Sektor startete ProSieben in die erste Folgeohne Winterscheidt-Moderation und VOX sendete die fünfte Auskopplung der neuen Staffel von. Besser lief es klar für die ProSieben-Show mit 1,13 Millionen Zuschauern und einer Quote von 5,2 Prozent, bei VOX kamen in der Koch-Show ungewohnt mäßige 0,81 Millionen Zuschauer zusammen. Es ergab sich eine Quote von 3,9 Prozent. In der Zielgruppen-Leistung wird das Duell noch unterschiedlicher. ProSieben kann auf 0,79 Millionen Umworbene zählen und damit starke 18,2 Prozent abholen, VOX schaffte lediglich 0,17 Millionen und daher fade 4,1 Prozent.Ebenfalls ungewohnt am Sonntag gab esbei RTL . Die tanzenden Promis sicherten dem Köln-Sender 2,60 Millionen Zuschauer und damit den privaten Reichweiten-Sieg - die Quote überzeugte vollends mit 13,8 Prozent. Am Markt der Zielgruppe musste RTL jedoch gegen die Winterscheidt-Show ohne Winterscheidt-Moderation zurückstecken. «Let's Dance» kam lediglich auf 0,64 Millionen Werberelevate und somit zu 16,6 Prozent am entsprechenden Markt.Die restlichen Privatsender wollten sich an einem Spielfilm versuchen. Mitwaren zwar lediglich 0,74 Millionen Zuschauer für Sat.1 drin - dennoch reicht das für die Film-Krone. Müde 3,3 Prozent am TV-Markt, dazu jedoch deutlich schönere 7,7 Prozent am Zielgruppen-Markt zeichnen die Quoten ab. Im Alter zwischen 14 und 49 Jahren waren 0,35 Millionen Fernsehende. Kabel Eins schicktein den Sonntagabend, hier wollten 0,65 Millionen Zuschauer folgen. Das besorgte dem Classics-Sender eine Quote von 2,7 Prozent, während es am Markt der Zielgruppe zu 3,0 Prozent reichte. Hierzu konnten 0,15 Millionen Umworbene definiert werden. Schlusslicht der gestrigen Primetime ist damit RTLZWEI mit dem Spielfilm. Hier ergab sich mit 0,50 Millionen Zuschauern ein Marktanteil von 2,1 Prozent, in der Zielgruppe brachten hingegen 0,17 Millionen Umworbene neben 3,4 Prozent am Markt immerhin den vorletzten Platz mit sich.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

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