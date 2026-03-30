TV-News

«Greys Anatomy»: Neue Folgen wandern zu sixx

von

Zu sehen ist der Wechsel wohl vor allem auch vor dem Hintergrund massiv eingebrochener Quoten.

Neue Heimat für «Greys Anatomy». Der Start der 22. Staffel der Krankenhaus-Serie wird nicht mehr bei ProSieben im Hauptprogramm, sondern in der Sparte bei sixx erfolgen. Los geht es am Mittwoch, 13. Mai 2026, mit einer Doppelfolge. In den neuen Folgen kämpfen die Ärzte unter anderem mit den Folgen einer Gas-Explosion. Bereits eine Woche vor der Free-TV-Premiere auf sixx, zeigt Joyn die neue Doppelfolge ab Mittwoch, 6. Mai 2026.

Zu sehen ist der Wechsel wohl vor allem auch vor dem Hintergrund massiv eingebrochener Quoten. Folglich mussten die Ärztinnen und Ärzte weitere Schwächungen wegstecken, die bei schwachen 0,11 Millionen Fans aus der wichtigen Zielgruppe zwischen 14 und 49 lagen und den Prozentanteil auf völlig desaströse 2,9 Prozent schmolzen. Ärgerlich niedrig fielen die Quotenanteile ebenfalls beim älteren Publikum aus: Hier waren katastrophale 1,8 Prozent im Angesicht von 0,41 Millionen zu holen. Gleich zwei weitere Episoden brachten es im weiteren Verlauf auf sogar noch verheerendere 1,9 Prozent bei 0,07 Millionen Umworbenen, die dann den absoluten Tiefpunkt markierten.

Ob die Zahlen für sixx in einen befriedigenderen Rahmen fallen werden, muss abgewartet werden. Der Anspruch des kleinen Tochtersenders der ProSiebenSat.1-Gruppe fällt jedenfalls nicht so hoch aus, weshalb die Wahrscheinlichkeit erhöhte werden könnte, zumindest den Senderschnitt zu erreichen. Jener lag im letzten Monat durchschnittlich bei 1,1 Prozent der 14-49-Jährigen wie 0,7 Prozent gesamt.

Kurz-URL: qmde.de/170315
Finde ich...
super
schade
Teile ich auf...
Kontakt
vorheriger ArtikelPrimetime-Check: Sonntag, 29. März 2026nächster ArtikelZDF feiert ab Mai 40 Jahre «Fernsehgarten»
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel

Letzte Meldungen


Mehr aus diesem Ressort

TV-News 3sat zeigt Doku über Deso Dogg und eine verhängnisvolle Liebesgeschichte TV-News «MagiCampers» startet im Disney Channel TV-News «Verbrannte Erde» kommt in die ARD Mediathek TV-News Vorzeichen? Wincent Weiss übernimmt Co-Moderation von «The Voice Kids» TV-News ZDF feiert ab Mai 40 Jahre «Fernsehgarten» TV-News «Sugarlove» bringt ein riskantes Beziehungsexperiment ins Erste TV-News «plan b» zeigt Chancen von KI und Robotik im Arbeitsalltag

Jobs » Vollzeit, Teilzeit, Praktika

Surftipp


Surftipps


Werbung