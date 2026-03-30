«Greys Anatomy»: Neue Folgen wandern zu sixx

Neue Heimat für «Greys Anatomy». Der Start der 22. Staffel der Krankenhaus-Serie wird nicht mehr bei ProSieben im Hauptprogramm, sondern in der Sparte bei sixx erfolgen. Los geht es am Mittwoch, 13. Mai 2026, mit einer Doppelfolge. In den neuen Folgen kämpfen die Ärzte unter anderem mit den Folgen einer Gas-Explosion. Bereits eine Woche vor der Free-TV-Premiere auf sixx, zeigt Joyn die neue Doppelfolge ab Mittwoch, 6. Mai 2026.
Zu sehen ist der Wechsel wohl vor allem auch vor dem Hintergrund massiv eingebrochener Quoten. Folglich mussten die Ärztinnen und Ärzte weitere Schwächungen wegstecken, die bei schwachen 0,11 Millionen Fans aus der wichtigen Zielgruppe zwischen 14 und 49 lagen und den Prozentanteil auf völlig desaströse 2,9 Prozent schmolzen. Ärgerlich niedrig fielen die Quotenanteile ebenfalls beim älteren Publikum aus: Hier waren katastrophale 1,8 Prozent im Angesicht von 0,41 Millionen zu holen. Gleich zwei weitere Episoden brachten es im weiteren Verlauf auf sogar noch verheerendere 1,9 Prozent bei 0,07 Millionen Umworbenen, die dann den absoluten Tiefpunkt markierten.
Ob die Zahlen für sixx in einen befriedigenderen Rahmen fallen werden, muss abgewartet werden. Der Anspruch des kleinen Tochtersenders der ProSiebenSat.1-Gruppe fällt jedenfalls nicht so hoch aus, weshalb die Wahrscheinlichkeit erhöhte werden könnte, zumindest den Senderschnitt zu erreichen. Jener lag im letzten Monat durchschnittlich bei 1,1 Prozent der 14-49-Jährigen wie 0,7 Prozent gesamt.
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