Quotennews

«Das große Promibacken» stürzt ab

von

Am Sonntag wiederholt Sat.1 «Das große Promibacken» aus der abgelaufenen Woche. Ohne dabei auf positive Resonanz zu stoßen.

Zuletzt ging es mit der Sonntags-Wiederholung von «Das große Promibacken» in bereits gefährlichen Reichweiten- und Quoten-Bereiche. Am 22. März wollten lediglich 0,07 Millionen Umworbene den Rerun sehen, das brachte Sat.1 müde 4,8 Prozent ein. Auch insgesamt konnte mit 0,31 Millionen Zuschauern eher von einem Misserfolg die Rede sein. Der jüngste Sonntag bestätigt diesen schwachen Trend mit Anlauf. Während es unter der Woche mit 1,30 Millionen Zuschauern besser als in den letzten paar Wochen lief, floppte der Sonntag mit 0,29 Millionen ab 3 Jahren. Die Quote rutschte damit auf böse 2,8 Prozent. Verantwortlich hierfür ist nicht allein «Das große Promibacken» - zuvor schickt der Bällchensender die zurückliegende Ausgabe von «The Voice Kids» an den Start.

Bereits das lief mit 0,29 Millionen Zuschauern und 3,1 Prozent am Markt schlichtweg schlecht. Der Tiefpunkt spielt sich jedoch in der Zielgruppe ab. Sat.1 fällt ab 14 Uhr auf desolate 0,03 Millionen Umworbene und damit lediglich 1,8 Prozent des Marktes. Zuvor lief es mit dem Nachtrag von «The Voice Kids» mit 0,05 Millionen Umworbenen und 2,9 Prozent bereits denkbar schlecht.

Was es für einen gelungenen Sonntag benötigt, zeigte im Anschluss «Pirates of the Caribbean - Am Ende der Welt». Der Spielfilm traf offensichtlich deutlich genauer die Wünsche der Reichweiten, denn insgesamt steigerte sich der Sender auf 0,54 Millionen, die Zielgruppe explodierte förmlich auf 0,16 Millionen. Die Quoten von 3,6 und 7,4 Prozent sind noch kein Feuerwerk, jedoch rettete man in Unterföhring so zumindest den Anlauf auf die Primetime.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.
Kurz-URL: qmde.de/170308
Finde ich...
super
schade
Teile ich auf...
Kontakt
vorheriger ArtikelJahres-Rekord: «Polizeiruf 110» knack die 30-Prozent-Markenächster ArtikelPrimetime-Check: Sonntag, 29. März 2026
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel

Letzte Meldungen


Mehr aus diesem Ressort

Quotennews Jahres-Rekord: «Polizeiruf 110» knack die 30-Prozent-Marke Quotennews «Grill den Henssler» im Abgang versalzen? Quotennews «Let's Dance» vs. «Wer stiehlt Till Reiners die Show?» Quotennews Über fünf Millionen für «Ostfriesentotenstille» ermittelt Quotennews «So klingt Deutschland» findet mehr Gehör Quotennews Befreien sich Stefan und Bully aus der Einstelligkeit? Quotennews Kabel Eins trotzt der Konkurrenz und fährt besten True-Crime-Freitag des Jahres ein

Jobs » Vollzeit, Teilzeit, Praktika

Surftipp


Surftipps


Werbung