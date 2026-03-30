Quotennews

«Das große Promibacken» stürzt ab

Felix Maier von 30. März 2026, 09:17 Uhr

Am Sonntag wiederholt Sat.1 «Das große Promibacken» aus der abgelaufenen Woche. Ohne dabei auf positive Resonanz zu stoßen.

Zuletzt ging es mit der Sonntags-Wiederholung von «Das große Promibacken» in bereits gefährlichen Reichweiten- und Quoten-Bereiche. Am 22. März wollten lediglich 0,07 Millionen Umworbene den Rerun sehen, das brachte



Bereits das lief mit 0,29 Millionen Zuschauern und 3,1 Prozent am Markt schlichtweg schlecht. Der Tiefpunkt spielt sich jedoch in der Zielgruppe ab. Sat.1 fällt ab 14 Uhr auf desolate 0,03 Millionen Umworbene und damit lediglich 1,8 Prozent des Marktes. Zuvor lief es mit dem Nachtrag von «The Voice Kids» mit 0,05 Millionen Umworbenen und 2,9 Prozent bereits denkbar schlecht.



Was es für einen gelungenen Sonntag benötigt, zeigte im Anschluss «Pirates of the Caribbean - Am Ende der Welt». Der Spielfilm traf offensichtlich deutlich genauer die Wünsche der Reichweiten, denn insgesamt steigerte sich der Sender auf 0,54 Millionen, die Zielgruppe explodierte förmlich auf 0,16 Millionen. Die Quoten von 3,6 und 7,4 Prozent sind noch kein Feuerwerk, jedoch rettete man in Unterföhring so zumindest den Anlauf auf die Primetime. Zuletzt ging es mit der Sonntags-Wiederholung vonin bereits gefährlichen Reichweiten- und Quoten-Bereiche. Am 22. März wollten lediglich 0,07 Millionen Umworbene den Rerun sehen, das brachte Sat.1 müde 4,8 Prozent ein. Auch insgesamt konnte mit 0,31 Millionen Zuschauern eher von einem Misserfolg die Rede sein. Der jüngste Sonntag bestätigt diesen schwachen Trend mit Anlauf. Während es unter der Woche mit 1,30 Millionen Zuschauern besser als in den letzten paar Wochen lief, floppte der Sonntag mit 0,29 Millionen ab 3 Jahren. Die Quote rutschte damit auf böse 2,8 Prozent. Verantwortlich hierfür ist nicht allein «Das große Promibacken» - zuvor schickt der Bällchensender die zurückliegende Ausgabe von «The Voice Kids» an den Start.Bereits das lief mit 0,29 Millionen Zuschauern und 3,1 Prozent am Markt schlichtweg schlecht. Der Tiefpunkt spielt sich jedoch in der Zielgruppe ab. Sat.1 fällt ab 14 Uhr auf desolate 0,03 Millionen Umworbene und damit lediglich 1,8 Prozent des Marktes. Zuvor lief es mit dem Nachtrag von «The Voice Kids» mit 0,05 Millionen Umworbenen und 2,9 Prozent bereits denkbar schlecht.Was es für einen gelungenen Sonntag benötigt, zeigte im Anschluss. Der Spielfilm traf offensichtlich deutlich genauer die Wünsche der Reichweiten, denn insgesamt steigerte sich der Sender auf 0,54 Millionen, die Zielgruppe explodierte förmlich auf 0,16 Millionen. Die Quoten von 3,6 und 7,4 Prozent sind noch kein Feuerwerk, jedoch rettete man in Unterföhring so zumindest den Anlauf auf die Primetime.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

vorheriger Artikel

nächster Artikel