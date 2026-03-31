US-Fernsehen

HBO zeigt neuen Trailer zu «Euphoria»

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Die gefeierte Erfolgsserie kehrt mit Zeitsprung und hochkarätigen Neuzugängen zurück.

Der US-Sender HBO hat einen neuen Trailer zur dritten Staffel von «Euphoria»  veröffentlicht. Die neuen Episoden starten im deutschsprachigen Raum am 13. April auf HBO Max und werden anschließend wöchentlich ausgestrahlt. Die Serie zählt zu den größten Erfolgen des Senders: Bereits die ersten beiden Staffeln erhielten insgesamt 25 Emmy-Nominierungen, von denen neun gewonnen werden konnten. Im Zentrum steht weiterhin eine Gruppe junger Menschen, die mit Identität, Moral und persönlichen Abgründen ringt  diesmal jedoch in einer deutlich veränderten Lebensphase.

Denn die dritte Staffel setzt mit einem Zeitsprung von fünf Jahren ein. Die Figuren haben die Schulzeit hinter sich gelassen und müssen sich nun in einer größeren, komplexeren Welt zurechtfinden. Inhaltlich rücken Themen wie Erlösung, Glaube und moralische Konflikte stärker in den Fokus.

Zum Ensemble gehören erneut Stars wie Zendaya, Sydney Sweeney und Jacob Elordi. Ergänzt wird der Cast durch zahlreiche prominente Neuzugänge, darunter Sharon Stone und Musikerin ROSALÍA. Hinter der Serie steht weiterhin Sam Levinson, der erneut als Autor, Regisseur und Executive Producer fungiert. Technisch geht die Produktion ebenfalls neue Wege: Die dritte Staffel wurde erstmals umfangreich auf 35mm- und 65mm-Filmmaterial gedreht, was der Serie ein noch cineastischeres Erscheinungsbild verleihen soll.



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