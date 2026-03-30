Marvel bringt «The Punisher» zurück

Mit «The Punisher: One Last Kill» setzt Marvel Television die Geschichte des kompromisslosen Antihelden fort. Das Special feiert am 12. Mai seine Premiere bei Disney+. Im Mittelpunkt steht erneut Frank Castle, besser bekannt als The Punisher, dessen brutaler Kampf gegen das Verbrechen bereits in früheren Serienformaten großen Anklang fand. Mit «One Last Kill» erhält die Figur nun ein eigenes Special, das zeitlich kurz nach dem Finale der zweiten Staffel von Daredevil: Born Again angesiedelt ist.
Inhaltliche Details hält Marvel bislang weitgehend unter Verschluss. Der Titel deutet jedoch darauf hin, dass Castle möglicherweise vor einem entscheidenden Kapitel seiner Geschichte steht womöglich einem letzten Feldzug. Die Figur gilt als eine der düstersten innerhalb des Marvel-Kosmos und hebt sich durch ihren kompromisslosen Umgang mit Kriminalität deutlich von klassischen Superhelden ab.
«Marvels The Punisher» war eine US-amerikanische Fernsehserie, die von Steve Lightfoot für den Streamingdienst Netflix entwickelt wurde und auf der Marvel-Comics-Figur Punisher basiert. Sie startet im Marvel Cinematic Universe (MCU) und steht in der Kontinuität zu den Filmen und anderen Fernsehserien des Franchise. Es handelt sich um ein Spin-off der ersten Marvel-Netflix-Serie «Daredevil» (20152018). «The Punisher» wurde von Marvel Television in Zusammenarbeit mit ABC Studios und Bohemian Risk Productions produziert, wobei Lightfoot als Showrunner fungierte.
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