History Channel schickt Alice Roberts auf Schienen

Der History Channel baut sein Programm im Mai weiter aus und setzt dabei auf internationale Geschichts-Dokumentationen. Den Auftakt macht am Sonntag, 10. Mai 2026, die vierteilige Reihe «Auf Schienen durch das alte Ägypten», die an zwei Sonntagen jeweils ab 21.00 Uhr in Doppelfolgen ausgestrahlt wird. Nur zwei Wochen später, ab dem 24. Mai, folgt mit «Auf Schienen durch das Osmanische Reich» eine weitere Serie, die ebenfalls sonntags zur Primetime läuft und insgesamt fünf Episoden umfasst.
Im Mittelpunkt beider Formate steht die britische Paläopathologin Alice Roberts, die Geschichte entlang historischer Reiserouten neu erlebbar macht. In «Auf Schienen durch das alte Ägypten» reist sie per Zug von Alexandria bis nach Assuan und folgt dabei den Spuren bedeutender Persönlichkeiten und Epochen. Stationen wie die Pyramiden von Gizeh oder das Tal der Könige mit dem Grab Tutanchamuns werden ebenso thematisiert wie die Zeit Kleopatras. Ergänzt wird die Reise durch Begegnungen mit Expertinnen und Experten, die mithilfe moderner Technik neue archäologische Erkenntnisse gewinnen.
Mit «Auf Schienen durch das Osmanische Reich» weitet der History Channel den Blick auf eine weitere prägende Epoche aus. Die Serie führt Roberts durch mehrere Länder Europas und Vorderasiens von Adana über Ankara und Istanbul bis nach Budapest. Im Fokus stehen dabei die Geschichte des Osmanischen Reiches, seine politischen und kulturellen Einflüsse sowie bedeutende Bauwerke und Persönlichkeiten. Roberts besucht unter anderem historische Moscheen, Mausoleen und die Grabstätten zentraler Figuren wie Osman und Atatürk und beleuchtet den Aufstieg und Fall einer Weltmacht.
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