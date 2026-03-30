«plan b» zeigt Chancen von KI und Robotik im Arbeitsalltag

Das ZDF setzt Ende April auf Zukunftsthemen: Am Sonntag, den 26. April 2026, zeigt der Sender um 15:30 Uhr eine neue Ausgabe von «plan b» mit dem Titel Digitale Kollegen im Einsatz Wie KI und Robotik unsere Jobs verbessern. Bereits ab dem 22. April steht die Dokumentation vorab im Streaming-Angebot zur Verfügung.
Im Mittelpunkt des Films von Julia Disselmeyer steht der Wandel der Arbeitswelt durch künstliche Intelligenz und Robotik. Während häufig über den möglichen Verlust von Arbeitsplätzen diskutiert wird, richtet die Sendung den Fokus bewusst auf die Chancen: Maschinen übernehmen zunehmend gefährliche oder monotone Aufgaben und können so Menschen entlasten und neue Freiräume schaffen.
Ein Beispiel liefert ein Assistenzsystem für Chirurgen, das körperliche Belastungen im Operationssaal reduzieren soll. Entwickelt von Unternehmerinnen Sabrina Hellstern und Claudia Sodha, kombiniert das sogenannte RoboCockpit Elemente eines Exoskeletts mit robotischer Unterstützung. Ziel ist es, die oft gesundheitsschädliche Arbeitshaltung im OP zu verbessern und perspektivisch sogar weitere Aufgaben zu automatisieren.
Auch in anderen Bereichen zeigt «plan b» konkrete Anwendungen: An der Ostsee hilft künstliche Intelligenz bei der automatisierten Zählung von Robben und erspart Forschern zeitaufwendige Auswertungen. In Malawi kommen Drohnen zum Einsatz, die Medikamente und Impfstoffe in abgelegene Regionen transportieren. Und im Bahnsektor wird ein autonomer Roboterarm getestet, der Reparaturarbeiten am Schienennetz übernimmt und so die Sicherheit für Arbeiter erhöht.
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