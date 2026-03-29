«Sonnenplätze» feiert ARD-Debüt im Ersten

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Die preisgekrönte Komödie von Aaron Arens läuft Anfang Mai erstmals im Free-TV.

Das Erste zeigt am Sonntag, 3. Mai, um 23.35 Uhr im Rahmen von ARD Debüt den Spielfilm. Die deutsche Produktion aus dem Jahr 2024 wurde bereits mit dem Bayerischen Filmpreis als bester Nachwuchsfilm ausgezeichnet und bringt eine ebenso pointierte wie emotionale Familiengeschichte auf die Bildschirme.Im Mittelpunkt steht Samuela Maibaum, gespielt von Julia Windischbauer, die als angehende Autorin an ihrem fehlenden Durchbruch verzweifelt. Nachdem ihr Debütroman erneut abgelehnt wird und sie eigentlich zu ihrer Mutter zurückkehren müsste, flieht sie in das alte Familienferienhaus auf Lanzarote. Doch statt Ruhe erwartet sie dort eine Überraschung: Ihr Vater Jo, verkörpert von Nils Bormann, hat sich bereits in dem Haus eingerichtet. Als zudem der Verkauf der Immobilie droht, eskaliert die Situation  und zwingt die zerstrittene Familie zu einer längst überfälligen Konfrontation.Neben Windischbauer und Bormann gehören auch Juliane Köhler, Jeremias Meyer und Jeremy Mockridge zum Ensemble. Regie führte Aaron Arens, der gemeinsam mit Lukas Loose auch das Drehbuch schrieb. Der Film verbindet klassische Familienkonflikte mit feinem Humor und einer atmosphärischen Inselkulisse. Produziert wurde «Sonnenplätze» von Maverick Film in Koproduktion mit Claussen+Putz, dem Bayerischen Rundfunk, ARTE sowie der HFF München. Unterstützt wurde das Projekt unter anderem vom FilmFernsehFonds Bayern. Nach der Ausstrahlung steht der Film zudem mit Untertiteln und Audiodeskription zur Verfügung.