Todesfalle Krankenhaus? 3sat will aufklären

Am Donnerstag, den 7. Mai 2026, um 20:15 Uhr widmet sich die «nano Doku» bei 3sat einem brisanten Thema: Todesfalle Krankenhaus? Fehler vermeiden Menschen retten. Der Film von Peter Podjavorsek stellt eine unbequeme Frage wie sicher sind deutsche Krankenhäuser wirklich? Trotz modernster Technik und eines der teuersten Gesundheitssysteme weltweit kommt es jährlich zu rund 170.000 Behandlungsfehlern. Etwa 17.000 Menschen sterben infolge solcher Fehler. Die Dokumentation zeigt eindrücklich, dass die Ursachen vielfältig sind: von übersehenen Sepsis-Erkrankungen über Fehldiagnosen bis hin zu falscher Medikation oder Antibiotika-Resistenzen.
Moderatorin Jasmina Neudecker trifft Betroffene, deren Schicksale die abstrakten Zahlen greifbar machen. So etwa ein Patient, bei dem nach einer Operation eine nicht erkannte Blutvergiftung zu schweren Spätfolgen führte, oder eine Frau, die aufgrund einer falschen Krebsdiagnose unnötig operiert wurde. Die persönlichen Geschichten machen deutlich, welche dramatischen Konsequenzen Fehler im System haben können.
Gleichzeitig richtet die Doku den Blick nach vorn: Forschende und Mediziner arbeiten an Lösungen, um Risiken zu minimieren. Neue Sepsis-Screenings, verbesserte Abläufe bei der Medikamentengabe und ein offenerer Umgang mit Fehlern sollen die Patientensicherheit erhöhen. Auch Künstliche Intelligenz spielt eine Rolle etwa bei der Entwicklung neuer Antibiotika, die gegen resistente Keime wirken sollen. Die wirtschaftliche Dimension ist enorm: Rund 15 Prozent der Krankenhauskosten etwa 48 Milliarden Euro jährlich entstehen durch vermeidbare Fehler. Die Dokumentation macht damit deutlich, dass Patientensicherheit nicht nur eine medizinische, sondern auch eine gesellschaftliche und ökonomische Herausforderung ist. Im Anschluss an die Doku folgt um 21:00 Uhr der «nano Talk», in dem Expertinnen und Experten das Thema aus wissenschaftlicher Perspektive weiter vertiefen.
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