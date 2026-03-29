«When Hope Calls» kehrt zurück: Staffel 3 startet im April

US-Fernsehen

Spin-off von «When Calls the Heart» setzt auf neue Figuren und emotionale Wendungen in Brookfield.

Die Western-Dramaseriebekommt eine dritte Staffel: Unter dem Titel Brookfield startet die Fortsetzung am 5. April beim US-Sender Great American Family. Im Zentrum stehen erneut die Bewohner der Kleinstadt Brookfield, die sich neuen Herausforderungen und persönlichen Umbrüchen stellen müssen.In den Hauptrollen sind diesmal Cindy Busby und Christopher Russell zu sehen. Ihre Figuren Nora und Mountie Fletcher geraten laut offizieller Beschreibung in eine emotionale Krise, als neue Informationen ihre Beziehung auf die Probe stellen. Gleichzeitig wächst die Gemeinschaft enger zusammen, während neue Projekte und Lebensentwürfe entstehen.Die Serie ist ein Spin-off von «When Calls the Heart» und wurde ursprünglich von Alfonso H. Moreno entwickelt. Sie spielt im Jahr 1916 und erzählt vom Leben in einer kleinen kanadischen Westernstadt, in der Zusammenhalt, Glaube und persönliche Schicksale im Mittelpunkt stehen. Nach mehreren Plattformwechseln  von Hallmark Movies Now über Hallmark Channel bis hin zu Great American Family  setzt die Produktion ihren Weg nun mit neuen Figuren und frischem Fokus fort.