«Belle Collective: Birmingham» startet im April

US-Fernsehen

Neuer Ableger rückt Unternehmerinnen aus Alabama in den Mittelpunkt.

Miterweitert OWN sein Reality-Franchise «Belle Collective» um einen ersten Spin-off. Die neue Serie feiert am 10. April Premiere und wird zunächst im Anschluss an die Mutterserie ausgestrahlt, bevor sie ab dem 24. April auf den festen Sendeplatz um 20 Uhr wechselt. Im Zentrum steht Unternehmerin Stormi Steele, Gründerin der Marke Canvas Beauty. Gemeinsam mit einer Gruppe erfolgreicher Frauen aus Birmingham beleuchtet die Serie ihren Alltag zwischen Business, Familie und gesellschaftlichem Engagement. Neben Steele gehören unter anderem Amber Jones, Tiffaney Jones, Funmi Ford und Kla Inman zum Ensemble.Das «Belle Collective»-Universum, das ursprünglich in Jackson (Mississippi) angesiedelt war, erzählt von Frauen, die im Süden der USA Karriere machen und ihre eigenen Unternehmen aufbauen. Mit dem neuen Ableger rückt nun Birmingham als aufstrebender Standort für Unternehmertum und Kultur in den Fokus.Inhaltlich setzt «Belle Collective: Birmingham» auf die Mischung aus beruflichen Ambitionen und persönlichen Konflikten. Während die Protagonistinnen gemeinsam an ihren Projekten arbeiten, sorgen unterschiedliche Lebensentwürfe, alte Rivalitäten und persönliche Spannungen für Dynamik innerhalb der Gruppe. Produziert wird die Serie von Kingdom Reign Entertainment, als Executive Producer fungiert unter anderem Carlos King.