«Terra X History» erzählt Geschichten legendärer Luxushotels

Das ZDF nimmt die Zuschauer am späten Sonntagabend mit auf eine Reise in die Welt der Grandhotels: Am 26. April 2026 zeigt «Terra X History» um 23:45 Uhr die Dokumentation Legendäre Hotels Glamour, Glanz, Geheimnisse. Bereits ab dem 25. April steht der Film im Streaming-Angebot zur Verfügung.
Im Fokus stehen weltbekannte Luxusherbergen wie das Savoy in London, das Atlantic in Hamburg oder das Waldorf-Astoria in New York. Die Dokumentation zeigt, dass diese Häuser weit mehr sind als Orte des Komforts sie sind Bühnen für historische Ereignisse und persönliche Schicksale. Über Jahrzehnte hinweg waren sie Treffpunkte für Monarchen, Künstler, Politiker und Stars.
Ein besonderes Augenmerk liegt auf den Geschichten hinter den Fassaden. So entwickelte sich etwa das Chateau Marmont in Los Angeles zum Mythos Hollywoods, während das Hotel du Cap-Eden-Roc an der Côte dAzur bereits im 19. Jahrhundert zur Anlaufstelle für Schriftsteller und Künstler wurde. Namen wie Ernest Hemingway oder Pablo Picasso stehen exemplarisch für den kulturellen Einfluss dieser Orte. Auch deutsche Perspektiven finden ihren Platz: Das Hamburger Atlantic wurde ursprünglich für wohlhabende Passagiere der Hamburg-Amerika-Linie erbaut und ist heute nicht zuletzt durch seinen prominenten Dauergast Udo Lindenberg bekannt.
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel