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«Terra X History» erzählt Geschichten legendärer Luxushotels

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Die ZDF-Doku beleuchtet berühmte Häuser zwischen Glamour, Geschichte und prominenten Gästen.

Das ZDF nimmt die Zuschauer am späten Sonntagabend mit auf eine Reise in die Welt der Grandhotels: Am 26. April 2026 zeigt «Terra X History» um 23:45 Uhr die Dokumentation Legendäre Hotels  Glamour, Glanz, Geheimnisse. Bereits ab dem 25. April steht der Film im Streaming-Angebot zur Verfügung.

Im Fokus stehen weltbekannte Luxusherbergen wie das Savoy in London, das Atlantic in Hamburg oder das Waldorf-Astoria in New York. Die Dokumentation zeigt, dass diese Häuser weit mehr sind als Orte des Komforts  sie sind Bühnen für historische Ereignisse und persönliche Schicksale. Über Jahrzehnte hinweg waren sie Treffpunkte für Monarchen, Künstler, Politiker und Stars.

Ein besonderes Augenmerk liegt auf den Geschichten hinter den Fassaden. So entwickelte sich etwa das Chateau Marmont in Los Angeles zum Mythos Hollywoods, während das Hotel du Cap-Eden-Roc an der Côte dAzur bereits im 19. Jahrhundert zur Anlaufstelle für Schriftsteller und Künstler wurde. Namen wie Ernest Hemingway oder Pablo Picasso stehen exemplarisch für den kulturellen Einfluss dieser Orte. Auch deutsche Perspektiven finden ihren Platz: Das Hamburger Atlantic wurde ursprünglich für wohlhabende Passagiere der Hamburg-Amerika-Linie erbaut und ist heute nicht zuletzt durch seinen prominenten Dauergast Udo Lindenberg bekannt.

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