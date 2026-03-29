US-Fernsehen

«Real Housewives of New Jersey» geht weiter: Staffel 15 bestätigt

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Bravo setzt die langlebige Reality-Marke fort. Dreharbeiten mit bekannten Gesichtern starten bald.

Der US-Sender Bravo hat eine weitere Staffel seiner Reality-Reihe «The Real Housewives of New Jersey» bestellt. Die Produktion der mittlerweile 15. Staffel soll noch im Laufe des Jahres beginnen  und setzt erneut auf vertraute Gesichter.

Wie aus der Ankündigung hervorgeht, werden Teresa Giudice, Dolores Catania und Melissa Gorga wieder als zentrale Protagonistinnen vor der Kamera stehen. Damit bleibt das Format seinem Kern treu, nachdem es in den vergangenen Jahren immer wieder personelle Wechsel innerhalb des Casts gegeben hatte.

Die Reality-Show gehört zu den langlebigsten Ablegern des «Real Housewives»-Franchise und läuft bereits seit 2009. Über mehr als ein Jahrzehnt hinweg hat sich die Serie mit ihren Einblicken in das Leben wohlhabender Frauen aus New Jersey eine feste Fangemeinde aufgebaut. Gleichzeitig sorgten Konflikte, Freundschaften und familiäre Spannungen regelmäßig für Schlagzeilen.

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