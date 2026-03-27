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6,50 Millionen Zuschauer sehen «Dänemark-Krimi»

Fabian Riedner von 27. März 2026, 08:31 Uhr

Ab Mitternacht strahlte Das Erste die zweite «All You Need»-Staffel aus. Das Ergebnis war schlecht. Weitaus besser performte «Monitor» mit der letzten George-Restle-Ausgabe.

Das Erste schickte am Donnerstagabend einen «Der Dänemark-Krimi» auf Sendung. Rauhnächte debütierte 2021 mit 6,56 Millionen Zuschauern, zwei Jahre später verbuchte Blutlinie 5,27 Millionen. Mit Das Mädchen im Kirchturm wurden 5,52 Millionen Zuschauer erreicht. Das Drehbuch zu Die Toten in den Dünen stammt wie immer von Timo Berndt, zum zweiten Mal übernahm Florian Schott die Regiearbeit. 6,50 Millionen Menschen sahen die Reihe mit Marlene Morreis und Nicki von Tempelhoff, der Marktanteil bewegte sich bei fabelhaften 28,7 Prozent. Unter den 14- bis 49-Jährigen wurden 0,31 Millionen gemessen, der Marktanteil lag bei mittelmäßigen 7,6 Prozent.



Die letzte «Monitor»-Sendung mit Georg Restle verfolgten ab 21.45 Uhr 2,57 Millionen Zuschauer, das Format handelte von AfD-Erfolgen im Westen, Energiewende-Ministerin Katherina Reiche und Abschiebungen, die Unternehmen belasten. Der Marktanteil lag bei 13,3 Prozent. Unter den jungen Erwachsenen waren 0,22 Millionen, die zu 5,8 Prozent führten. Die «Tagesthemen» mit Susanne Stichler sicherten sich 2,06 Millionen Zuschauer, ARD-aktuell aus Hamburg verbuchte 13,3 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen waren 0,28 Millionen an Bord, die für 9,5 Prozent sorgten.



Ab 22.50 Uhr unterhielt «Nuhr im Ersten» mit Dieter Nuhr. 1,79 Millionen Menschen sahen die Aufzeichnung, die 15,7 Prozent holte. 0,16 Millionen junge Menschen verfolgten die Show mit Michael Altinger, Bastian Bielendorfer und Barbara Ruscher, die auf 7,5 Prozent Marktanteil kam. Anja Reschke behandelte bei «Reschke Fernsehen» das Thema Energiewende, das 0,78 Millionen Zuschauer begeisterte. Bei den jungen Menschen wurden 0,10 Millionen eingefahren, bis 00.05 Uhr kam man auf magere 6,3 Prozent.



Nach der «Tagesschau» (0,48 Millionen) stand die Premiere der zweiten «All You Need»-Staffel an. Die ersten beiden Folgen holten 0,28 und 0,17 Millionen, die Marktanteile lagen bei 5,2 und 4,0 Prozent. Bei den jungen Menschen kamen Flucht nach vorn und Jugendliebe auf 5,4 und 4,7 Prozent. Mit Stille Wasser und Date Night wurden 0,11 und 0,09 Millionen eingefahren, die Marktanteile wurden auf 3,4 und 3,2 Prozent beziffert. Beim jungen Publikum wurden nur 5,8 und 5,5 Prozent geholt. Schließlich sicherten sich Kein Zurück und Happy Birthday noch 0,08 und 0,04 Millionen, die Marktanteile lagen bei 3,4 und 2,0 Prozent beziffert. Die Sendungen holten 6,0 und 4,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Das Erste schickte am Donnerstagabend einenauf Sendung. Rauhnächte debütierte 2021 mit 6,56 Millionen Zuschauern, zwei Jahre später verbuchte Blutlinie 5,27 Millionen. Mit Das Mädchen im Kirchturm wurden 5,52 Millionen Zuschauer erreicht. Das Drehbuch zu Die Toten in den Dünen stammt wie immer von Timo Berndt, zum zweiten Mal übernahm Florian Schott die Regiearbeit. 6,50 Millionen Menschen sahen die Reihe mit Marlene Morreis und Nicki von Tempelhoff, der Marktanteil bewegte sich bei fabelhaften 28,7 Prozent. Unter den 14- bis 49-Jährigen wurden 0,31 Millionen gemessen, der Marktanteil lag bei mittelmäßigen 7,6 Prozent.Die letzte-Sendung mit Georg Restle verfolgten ab 21.45 Uhr 2,57 Millionen Zuschauer, das Format handelte von AfD-Erfolgen im Westen, Energiewende-Ministerin Katherina Reiche und Abschiebungen, die Unternehmen belasten. Der Marktanteil lag bei 13,3 Prozent. Unter den jungen Erwachsenen waren 0,22 Millionen, die zu 5,8 Prozent führten. Diemit Susanne Stichler sicherten sich 2,06 Millionen Zuschauer, ARD-aktuell aus Hamburg verbuchte 13,3 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen waren 0,28 Millionen an Bord, die für 9,5 Prozent sorgten.Ab 22.50 Uhr unterhieltmit Dieter Nuhr. 1,79 Millionen Menschen sahen die Aufzeichnung, die 15,7 Prozent holte. 0,16 Millionen junge Menschen verfolgten die Show mit Michael Altinger, Bastian Bielendorfer und Barbara Ruscher, die auf 7,5 Prozent Marktanteil kam. Anja Reschke behandelte beidas Thema Energiewende, das 0,78 Millionen Zuschauer begeisterte. Bei den jungen Menschen wurden 0,10 Millionen eingefahren, bis 00.05 Uhr kam man auf magere 6,3 Prozent.Nach der(0,48 Millionen) stand die Premiere der zweiten-Staffel an. Die ersten beiden Folgen holten 0,28 und 0,17 Millionen, die Marktanteile lagen bei 5,2 und 4,0 Prozent. Bei den jungen Menschen kamen Flucht nach vorn und Jugendliebe auf 5,4 und 4,7 Prozent. Mit Stille Wasser und Date Night wurden 0,11 und 0,09 Millionen eingefahren, die Marktanteile wurden auf 3,4 und 3,2 Prozent beziffert. Beim jungen Publikum wurden nur 5,8 und 5,5 Prozent geholt. Schließlich sicherten sich Kein Zurück und Happy Birthday noch 0,08 und 0,04 Millionen, die Marktanteile lagen bei 3,4 und 2,0 Prozent beziffert. Die Sendungen holten 6,0 und 4,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

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