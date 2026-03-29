«Widows Bay»: Apple TV startet neue Mystery-Serie mit Matthew Rhys

Mit «Widow's Bay» bringt Apple TV+ Ende April eine neue Serie an den Start: Die Produktion feiert am 29. April Premiere und verbindet Mystery-Elemente mit schwarzem Humor. Im Mittelpunkt steht Bürgermeister Tom Loftis, gespielt von Matthew Rhys. Er versucht, eine abgelegene Inselgemeinde vor der Küste Neuenglands wirtschaftlich wiederzubeleben. Doch während erste Touristen tatsächlich zurückkehren, häufen sich merkwürdige und zunehmend bedrohliche Ereignisse und lassen alte Legenden über einen Fluch plötzlich real erscheinen.
Die Serie stammt von Katie Dippold, die als Creatorin, Autorin und Showrunnerin fungiert. Für die Inszenierung zeichnet unter anderem Hiro Murai verantwortlich, der mehrere Episoden inszeniert hat und auch als Executive Producer beteiligt ist. Neben Rhys gehören unter anderem Kate OFlynn, Stephen Root und Dale Dickey zum Ensemble.
«Widows Bay» setzt auf eine Mischung aus atmosphärischem Horror und charaktergetriebener Comedy. Im Zentrum steht dabei nicht nur das mysteriöse Geschehen auf der Insel, sondern auch die persönliche Entwicklung des unsicheren Bürgermeisters, der sich zwischen Verantwortung, Selbstzweifeln und wachsender Bedrohung behaupten muss.
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel