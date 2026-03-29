«Devil May Cry»: Netflix kündigt zweite Staffel für Mai an

Die Animationsserie «Devil May Cry» kehrt zurück: Netflix hat den Start der zweiten Staffel für den 12. Mai angekündigt. Die Fortsetzung basiert weiterhin auf der gleichnamigen Videospielreihe von Capcom und setzt die düstere Geschichte rund um Dämonenjäger Dante fort. Im Zentrum der neuen Folgen steht der Konflikt zwischen Dante und seinem Zwillingsbruder Vergil. Die Handlung verspricht eine Eskalation, bei der nicht nur persönliche Differenzen, sondern gleich ganze Welten aufeinandertreffen. Dabei muss sich Dante nicht nur äußeren Gegnern stellen, sondern auch seinen eigenen inneren Dämonen und der verlorenen Verbindung zu seiner Familie.
Hinter der Serie steht erneut Showrunner Adi Shankar, während das Animationsstudio Studio Mir für die Umsetzung verantwortlich zeichnet. In der englischen Originalfassung leihen unter anderem Johnny Yong Bosch (Dante), Robbie Daymond (Vergil) und Scout Taylor-Compton (Lady) den Figuren ihre Stimmen.
«Devil May Cry» ist eine Action-Adventure-Spielreihe, die von Hideki Kamiya ins Leben gerufen wurde und bei der Hideaki Itsuno ab dem ersten Teil bis hin fünften Part die Entwicklung übernahm. Die Hack-and-Slash-Reihe begründete das neue Subgenre der Charakter-Action-Spiele, bei denen der im Kampf eingesetzte Stil eine wichtige Rolle spielt. Sie wird in erster Linie von Capcom entwickelt und veröffentlicht. Im Mittelpunkt der Serie steht der Dämonenjäger Dante und seine Bemühungen, verschiedene Dämoneninvasionen auf der Erde zu vereiteln. Das Gameplay besteht aus Kampfszenarien, in denen der Spieler versuchen muss, lange Angriffsketten zu bilden, Schaden zu vermeiden und stilvollen Kampf zu zeigen, indem er seine Angriffe variiert, um kreative, freestyled Action-Choreografien in Echtzeit darzustellen; dieser Kampf sowie die Zeit und die Anzahl der gesammelten und verwendeten Gegenstände werden bei der Bewertung der Leistung des Spielers von Rang D bis SSS berücksichtigt.
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel