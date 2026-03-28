Netflix zeigt «Straight to Hell»

Netflix hat den offiziellen Trailer zur neuen Serie «Straight to Hell» veröffentlicht und zeichnet darin das Porträt einer der schillerndsten und zugleich umstrittensten Persönlichkeiten Japans. Im Mittelpunkt steht die Wahrsagerin Kazuko Hosoki, gespielt von Erika Toda.
Die Serie erzählt die Geschichte einer Frau, die mit provokanten Aussagen wie You are going straight to hell landesweite Bekanntheit erlangte und gleichzeitig von Gerüchten über Betrug und Verbindungen zur Unterwelt begleitet wurde. Während Hosoki zur medialen Ikone aufsteigt, versucht eine Autorin, ihr Leben zu verstehen und bringt damit eine Lawine an verdrängten Wahrheiten ins Rollen.
Erzählt wird der Weg von einer entbehrungsreichen Kindheit nach dem Krieg über den Aufstieg zur einflussreichen Figur im Nachtleben Tokios bis hin zur dominierenden Medienpersönlichkeit. Dabei spart die Serie nicht an düsteren Facetten: Manipulation, Machtspiele und moralische Grenzüberschreitungen prägen das Bild einer Frau, die ihren Erfolg um jeden Preis erreicht.
Neben Toda gehören unter anderem Sairi Ito, Toko Miura und Toma Ikuta zum Ensemble. Inszeniert wird das Drama von Tomoyuki Takimoto und Norichika Oba. «Straight to Hell» startet am 27. April weltweit bei Netflix und reiht sich in die wachsende Liste internationaler Produktionen ein, mit denen der Streamingdienst verstärkt auf lokale Geschichten mit globalem Potenzial setzt.
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