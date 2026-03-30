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«Game On»: Tubi setzt auf Gaming-Romcom mit Sky Katz und Case Walker

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Neuer YA-Film verbindet E-Sport, Liebe und Identitätssuche. Nolan North wird ebenfalls in dem neuen Film zu sehen sein.

Der Streamingdienst Tubi baut sein Angebot für junge Zielgruppen weiter aus und hat den Originalfilm «Game On» angekündigt. In den Hauptrollen der romantischen Komödie stehen Sky Katz und Case Walker, ergänzt durch Nolan North. Mit «Game On» setzt Tubi seine Strategie fort, verstärkt auf YA-Inhalte zu setzen. Der Streamingdienst will damit insbesondere die Zielgruppe der Gen Z und Millennials ansprechen und gleichzeitig neue Schnittstellen zwischen Gaming- und Serienfans schaffen.

Im Mittelpunkt der Geschichte steht die talentierte Gamerin Casey, die unbedingt das erste E-Sport-Turnier ihrer Highschool gewinnen will. Ihr Plan gerät jedoch ins Wanken, als sie herausfindet, dass ihr größter Online-Rivale zugleich der charmante Neue an der Schule ist  und sie beginnt, Gefühle für ihn zu entwickeln. Um sich einen Vorteil zu verschaffen, hält sie ihre Identität geheim und nutzt die entstehende Beziehung, um ihn besser analysieren zu können.

Der Film kombiniert klassische Coming-of-Age-Elemente mit der Welt des kompetitiven Gamings und greift dabei auch Themen wie Online-Identität, toxische Community-Erfahrungen und Selbstfindung auf. Hinter der Kamera steht Jem Garrard, die sowohl Regie führt als auch das Drehbuch geschrieben hat.

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