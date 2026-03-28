«Weltspiegel Doku» setzt auf italienische Jugend

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Das Erste widmet sich am 27. April Fragen rund ums Altern und der Lage in Italiens Gefängnissen.

Das Erste setzt am Montag, den 27. April 2026, im Spätabendprogramm auf zwei dokumentarische Formate mit gesellschaftlichem Fokus. Um 22:50 Uhr läuftmit Mein Körper. Mein Alter  Wer bestimmt, wie alt ich bin?, gefolgt von dermit Italiens Jugend im Knast? um 23:35 Uhr.Die «ARD Wissen»-Ausgabe geht der Frage nach, ob das Alter tatsächlich nur eine Zahl ist  oder ob sich der biologische Alterungsprozess aktiv beeinflussen lässt. Anhand verschiedener Beispiele zeigt der Film, wie unterschiedlich Menschen altern und welche Faktoren dabei eine Rolle spielen. So begleitet die Doku unter anderem eine Teilnehmerin eines Verjüngungsprojekts, bei dem Sport und Ernährung gezielt umgestellt werden, um messbare Effekte zu erzielen.Zudem rückt die Sendung beeindruckende Einzelfälle in den Fokus: Ein über 80-jähriger Leistungssportler tritt weiterhin erfolgreich bei Meisterschaften an, während Schauspielerin Gesine Cukrowski für eine stärkere gesellschaftliche Wahrnehmung älterer Frauen kämpft. Ergänzt wird die Perspektive durch wissenschaftliche Einordnung, etwa durch Alternsforscher, die die Aussagekraft von Selbsttests hinterfragen.Im Anschluss richtet die «Weltspiegel Doku» den Blick nach Italien und beleuchtet die dramatische Situation in den Gefängnissen des Landes. Die Reportage zeigt überfüllte Haftanstalten, steigende Spannungen und eine hohe Zahl an Suiziden. Besonders im Fokus steht dabei die Situation junger Inhaftierter, deren Zahl zuletzt deutlich gestiegen ist. Korrespondentin Verena Schälter spricht mit Betroffenen, Angehörigen und einem Gefängnispfarrer, der sich für bessere Bedingungen einsetzt. Die Doku zeichnet ein kritisches Bild der aktuellen Strafpolitik und stellt die Frage, ob Gefängnisse in Italien zunehmend soziale Probleme verwalten, statt sie zu lösen.