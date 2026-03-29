Das Erste zeigt Sky-Koproduktion über Elon Musk

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«Elon Musk Uncovered  Das Tesla-Experiment» beleuchtet die Schattenseiten des Tech-Imperiums.

Das Erste zeigt am Montag, 4. Mai, den Dokumentarfilm. Die ARD-Koproduktion mit Sky widmet sich den Hintergründen rund um den Tesla-Konzern und stellt kritische Fragen zur Sicherheit autonomer Fahrtechnologien sowie zum Einfluss seines Gründers Elon Musk. «Elon Musk Uncovered  Das Tesla-Experiment» ist eine Produktion von beetz brothers film in Koproduktion mit mehreren ARD-Anstalten und Sky.Der Film von Andreas Pichler kombiniert persönliche Schicksale mit investigativen Recherchen. Im Zentrum stehen unter anderem tödliche Unfälle, bei denen Teslas Autopilot eine Rolle gespielt haben soll. Angehörige wie Anja Oldenburg oder die Familie Benavides suchen nach Antworten  und stoßen dabei auf fehlende Daten, widersprüchliche Informationen und ein System, das ihnen nur begrenzt Einblick gewährt. In einem Fall führt der juristische Kampf sogar zu einem Urteil gegen Tesla.Parallel zeichnet die Dokumentation ein umfassenderes Bild: Journalistische Recherchen, etwa durch das Handelsblatt, bringen interne Daten ans Licht, die auf tausende Beschwerden zu Fehlfunktionen des Autopiloten hinweisen. Whistleblower wie Lukasz Krupski sowie ehemalige Tesla-Mitarbeiter berichten von Sicherheitsproblemen, internem Druck und dem Umgang des Unternehmens mit Kritik.Auch die politische Dimension wird beleuchtet. Während Kritik an Tesla wächst und Ermittlungen anlaufen, zeigt der Film, wie eng wirtschaftliche Interessen, technologische Visionen und politische Einflussnahme miteinander verwoben sein können. Experten wie die Robotikforscherin Missy Cummings warnen seit Jahren vor den Risiken unausgereifter autonomer Systeme.