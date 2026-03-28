«Die Spur» deckt gefährliches Online-Netzwerk für Jugendliche auf

Das ZDF widmet sich am Mittwoch, den 29. April 2026, um 22:15 Uhr einem besonders erschütternden Thema: In «Die Spur» White Tiger und das Sadisten-Netzwerk 764 rekonstruieren die Autorinnen Alexandra Hardorf und Christiane Schwarz die Strukturen eines internationalen Online-Netzwerks, das gezielt Kinder und Jugendliche manipuliert. Bereits am Abend der Ausstrahlung steht die Dokumentation im Streaming-Angebot bereit.
Ausgangspunkt ist der Fall eines Hamburger Jugendlichen, der Ermittler auf die Spur eines global agierenden Netzwerks führt. Die Recherche zeigt, wie Täter über soziale Medien, Messenger-Dienste und Online-Spiele Kontakt zu Minderjährigen aufnehmen. Dabei geben sie sich häufig als verständnisvolle Bezugspersonen aus, um Vertrauen aufzubauen mit fatalen Folgen: Aus scheinbar harmlosen Gesprächen entwickeln sich psychische Abhängigkeiten, Erpressung und massive Gewalt.
Besonders erschreckend ist die Dynamik innerhalb des Netzwerks 764. Opfer werden gezielt dazu gedrängt, weitere Jugendliche zu rekrutieren und sich selbst oder anderen Schaden zuzufügen. In extremen Fällen kommt es sogar zu Aufrufen zu Suizidversuchen oder schweren Gewalttaten. Die Dokumentation macht deutlich, dass es sich dabei um weit mehr als klassisches Cybergrooming handelt.
Die Autoren zeigen zudem, wie schwer es für Ermittlungsbehörden ist, gegen die Täter vorzugehen. Das Netzwerk agiert international, ist lose organisiert und verwischt gezielt digitale Spuren. Gleichzeitig wächst die Gefahr für junge Nutzer, da Plattformen wie soziale Netzwerke oder Gaming-Angebote immer wieder als Einstiegspunkt dienen. Experten warnen, dass insbesondere Eltern die Bedrohung oft zu spät erkennen.
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